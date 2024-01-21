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Ukrayna Ordusu Donetsk'e Saldırdı: 25 Ölü - Son Dakika
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Ukrayna Ordusu Donetsk'e Saldırdı: 25 Ölü

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentine Ukrayna ordusu tarafından yapılan saldırıda 25 kişi yaşamını yitirdi. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin, saldırının pazar yerine düzenlendiğini belirtti. Saldırıda 20'den fazla kişi yaralandı. Saldırının silah türü hakkında bilgi verilmedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna ordusunun Rus topraklarındaki unsurlara İHA ile saldırı girişiminin engellendiğini açıkladı.

Ukrayna Ordusu Donetsk\'e Saldırdı: 25 Ölü
21.01.2024 - 15:03,
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Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentine Ukrayna ordusu tarafından yapılan saldırıda 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Donetsk'teki pazar yerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Olay yerinde incelemelerin yapıldığını kaydeden Puşilin, "Saldırıda 25 kişinin öldüğüne dair bilgi doğrulandı, en az 20 kişi yaralandı. Bunların arasında durumu orta seviyede olan 2 çocuk bulunuyor. Ağır yaralı olanlar da var. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Donetsk'in sözde Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin de saldırının "korkunç" olduğunu belirterek "Ukrayna ordusu, cephedeki başarısızlıklarından dolayı savunmasız Donetsk sakinlerinden intikam almaya karar verdi. Bu, şehrin tarihinde başka bir kara gün." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırının yapıldığı silah türüne dair bilgi verilmedi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

Rus topraklarına saldırı girişimi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rus topraklarındaki unsurlara, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminin engellendiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın Smolensk bölgesinde 4, Tula bölgesinde de 1 İHA'nın vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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