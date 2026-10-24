Ukrayna ordusu Rusya'da petrokimya tesisleri ve Yeysk havaalanını hedef aldı

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın farklı bölgelerindeki sanayi tesisleri ve Yeysk askeri havaalanını hedef aldığı bildirildi.

Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik devam eden hava saldırıları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Rusya'nın Samara bölgesine bağlı Oryol şehrindeki "Tolyattikauçuk" petrokimya sanayi tesisi ile "Proton-Electroteks" yarı iletken cihazların üretildiği tesise saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Krasnodar bölgesinde, Yeysk askeri havaalanında konuşlu bir uçağın da hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları tamamen sona erene kadar düşmanın kilit askeri hedeflerine yönelik saldırılar devam edecek." ifadesi kullanıldı.