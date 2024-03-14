Ukrayna Ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne Topçu Atışları Gerçekleştirdi

Aydın'da kanlı sabah: Eski kız arkadaşını öldürüp, kafasına sıkarak intihar etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç, eski kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti. İddiaya göre, 19 yaşındaki İbrahim Olece, 17 yaşındaki Ömür Aslan'ın çalıştığı çamaşırcı dükkanına giderek genç kızı silahla vurdu. Ardından ise kendi kafasına ateş etti. Olay sonucunda her iki genç de hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, inceleme yaparak cansız bedenleri morga kaldırdı. Aileler ve yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.