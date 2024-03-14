Ukrayna Ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne Topçu Atışları Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ukrayna Ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne Topçu Atışları Gerçekleştirdi

Ukrayna ordusunun, Zaporijya Nükleer Santrali'nin kritik altyapısına yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği bildirildi. Santralin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, saldırıların devam ettiği ve tankların vurulması durumunda ciddi sonuçlar doğabileceği belirtildi. Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olup, Ukrayna'nın elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılamaktadır. Santral, 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmiş olup, halihazırda Rus ordusu kontrolündedir.

14.03.2024 11:11  Güncelleme: 11:15
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Ukrayna ordusunun, Zaporijya Nükleer Santrali'nin kritik altyapısına yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği bildirildi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Santralin kritik altyapısına saldırı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Arkasında dizel yakıt tanklarının bulunduğu alana patlayıcı atıldı. Tesisin kritik altyapısına yönelik de topçu atışları yapıldı. Eğer tankları vururlarsa bu çok vahim sonuçlara yol açabilir." değerlendirmesine yer verildi.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Toplam 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne Topçu Atışları Gerçekleştirdi - Son Dakika

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