Ukrayna, Polonya sınırındaki engeller nedeniyle Tuna Nehri rotasını kullanarak mal ihraç etmeyi planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna, Polonya sınırındaki engeller nedeniyle Tuna Nehri rotasını kullanarak mal ihraç etmeyi planlıyor

Ukrayna, Polonya sınırındaki engeller nedeniyle Tuna Nehri rotasını kullanarak mal ihraç etmeyi planlıyor

Ukrayna, Polonya sınırında kargo taşımacılığının engellenmesi nedeniyle mallarını Tuna Nehri'nden geçen rotalar üzerinden ihraç etmeyi planlıyor. Ukrayna malları ile yüklü ilk konteyner alternatif bir Tuna rotası üzerinden Romanya'nın Köstence limanına gönderilecek. Ayrıca, Ukrayna Polonya'yı devre dışı bırakan Tuna rotasını kullanarak Almanya ve Avusturya limanlarına mal sevkiyatına başlamayı planlıyor.

24.02.2024 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KİEV, 24 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna, Polonya sınırında kargo taşımacılığının engellenmesi nedeniyle mallarını Tuna Nehri'nden geçen rotalar üzerinden ihraç etmeyi planlıyor.

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın Perşembe günü Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov'a dayandırdığı haberine göre, Ukrayna malları ile yüklü ilk konteyner önümüzdeki günlerde alternatif bir Tuna rotası üzerinden Romanya'nın Köstence limanına gönderilecek.

Kubrakov, Ukrayna'nın Polonya'yı devre dışı bırakan Tuna rotasını kullanarak Almanya ve Avusturya limanlarına mal sevkiyatına başlamayı planladığını da sözlerine ekledi.

Polonyalı çiftçiler Şubat ayından bu yana Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne yapılan düşük maliyetli tahıl ithalatına karşı sınırda protesto gösterileri düzenliyor. Protestolar nedeniyle kargo kamyonlarının sınırdan geçişi gerçekleştirilemiyor.

Kaynak: Xinhua

Tuna Nehri, Köstence, Ukrayna, Romanya, Polonya, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, Polonya sınırındaki engeller nedeniyle Tuna Nehri rotasını kullanarak mal ihraç etmeyi planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:19:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna, Polonya sınırındaki engeller nedeniyle Tuna Nehri rotasını kullanarak mal ihraç etmeyi planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement