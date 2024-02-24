Ukrayna, Polonya sınırındaki engeller nedeniyle Tuna Nehri rotasını kullanarak mal ihraç etmeyi planlıyor

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KİEV, 24 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna, Polonya sınırında kargo taşımacılığının engellenmesi nedeniyle mallarını Tuna Nehri'nden geçen rotalar üzerinden ihraç etmeyi planlıyor.

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın Perşembe günü Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov'a dayandırdığı haberine göre, Ukrayna malları ile yüklü ilk konteyner önümüzdeki günlerde alternatif bir Tuna rotası üzerinden Romanya'nın Köstence limanına gönderilecek.

Kubrakov, Ukrayna'nın Polonya'yı devre dışı bırakan Tuna rotasını kullanarak Almanya ve Avusturya limanlarına mal sevkiyatına başlamayı planladığını da sözlerine ekledi.

Polonyalı çiftçiler Şubat ayından bu yana Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne yapılan düşük maliyetli tahıl ithalatına karşı sınırda protesto gösterileri düzenliyor. Protestolar nedeniyle kargo kamyonlarının sınırdan geçişi gerçekleştirilemiyor.