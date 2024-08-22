Ukrayna, Rusya'nın Kafkas Limanındaki Feribota Saldırı Düzenledi

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Kafkas limanında yakıt tankları yüklü tren taşıyan feribota, Ukrayna'nın saldırı düzenlediği bildirildi.
Krasnodar Acil Durumlar Bakanlığının sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesi topraklarına Ukrayna'nın "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu ifade edildi.
Kafkas limanında yakıt tankları yüklü tren taşıyan feribota saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Acil durum ve özel servisler olay yerinde çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medyada, Ukrayna'nın, Kafkas limanındaki feribotu Neptün seyir füzesiyle vurduğu öne sürüldü. Paylaşılan görüntülerde ise limanda çıkan yangın ve dumanların yükseldiği görüldü.
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