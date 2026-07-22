Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz Saldırılarına BMGK'dan Yanıt Bekliyor - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz Saldırılarına BMGK'dan Yanıt Bekliyor

22.07.2026 23:00
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Ukrayna, Rusya'nın sivil gemilere saldırılarını BMGK'ya taşıdı, gıda güvenliğine dikkat çekti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın son dönemlerde Karadeniz'deki sivil kargo gemilerine saldırılar düzenlediğini belirterek, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 27 Temmuz'da acil toplanması için çağrıda bulunduklarını bildirdi.

Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son zamanlarda Karadeniz'deki sivil gemileri hedef almaya devam ettiğini belirterek, "Rusya, küresel gıda güvenliğini rehin alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerde "en az üç sivil kargo gemisinin" hedef alındığını ifade eden Sybiha, şunları kaydetti:

"Onlarca mürettebat üyesi öldü veya yaralandı. Bugün, tam hasat mevsiminin ortasında, Karadeniz'deki Ukrayna deniz koridorundan tek bir gemi bile geçmedi. Bu, kasıtlı bir ekonomik ve insani terör eylemidir."

Sybiha, Rusya'nın Karadeniz'deki gemilere saldırılar düzenleyerek küresel gıda pazarlarını hedef aldığını anlatarak, "Bu terör devam ederse Afrika, Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika'daki milyonlarca aile artan gıda fiyatları ve kıtlıkla karşı karşıya kalabilir." ifadesine yer verdi.

Konuyla ilgili BMGK'nin 27 Temmuz'da acil toplanması için çağrıda bulunduklarını aktaran Sybiha, "Hiçbir ülkenin dünyayı aç bırakma hakkı yoktur. Küresel baskı Rus terörünü durdurabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz Saldırılarına BMGK'dan Yanıt Bekliyor - Son Dakika

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