Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde kontrolü ele geçirdi - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde kontrolü ele geçirdi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde kontrol altına aldıkları alan ve yerleşim birimlerinin sayısını açıkladı. Ayrıca Ukrayna ordusunun başarılı eylemleri sonucunda 594 Rus askeri esir alındı.

27.08.2024 16:18
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde bugün itibarıyla 1294 kilometrekarelik alanı ve 100 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Sırskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen "Ukrayna 2024. Bağımsızlık" temalı forumda yaptığı konuşmada, ülkesinin, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonunu değerlendirdi.

Kursk yönünde ilerlemeye devam ettiklerini belirten Sırskiy, "Bugün itibarıyla 1294 kilometrekarelik alanı ve 100 yerleşim birimini kontrol altına aldık." ifadesini kullandı.

Sırskiy, "Ukrayna ordusunun başarılı eylemleri sayesinde esir takas fonunu yenilediklerini" kaydederek, bugün itibarıyla 594 Rus askerin esir alındığını aktardı.

Kursk operasyonunun, Rusya'nın gücünün yönünü önemli ölçüde değiştirdiğini belirten Sırskiy, "Şu anda yaklaşık 30 bin (Rus) askerin Kursk yönüne sevk edildiğini söyleyebiliriz. Bu rakam giderek artmaktadır. Düşman diğer yönlerden birliklerini geri çekmeye çalışıyor." dedi.

Sırskiy, ayrıca, şiddetli çatışmaların devam ettiği Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin Pokrovsk istikametindeki duruma değinerek "Pokrovsk yönündeki durum oldukça zor. Son haftalarda her gün ortalama 50'den fazla askeri çatışma yaşanıyor. Düşman, insan gücü, silah ve askeri teçhizat avantajını, topçu sistemlerini, uçak ve zırhlı araçları aktif olarak kullanıyor." diye konuştu.

Ukrayna askerleri, Belgorod'a sızmaya çalışıyor

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukraynalı askerlerin sınırdan bölgeye sızmaya çalıştığını belirtti.

Gladkov, "Rusya Savunma Bakanlığında göre, sınırdaki durum zor ancak kontrol altında. Askerlerimiz, gerekli çalışmaları yapıyor." ifadelerini kullandı.

Rus medyasında çıkan haberlerde, yaklaşık 500 Ukraynalı askerin, sınırda bulunan Belgorod bölgesinin Nehoteyevka ve Şebekino kentlerine girmeye çalıştığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde kontrolü ele geçirdi - Son Dakika

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