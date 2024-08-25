Ukrayna, Rusya'nın mühimmat deposunu vurdu

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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın Voronej bölgesindeki Ostrogorjsk yerleşim birimi yakınlarında Rus ordusuna ait mühimmat deposunu vurduklarını duyurdu.

Müdürlüğün açıklamasında, Rusya'nın Voronej bölgesindeki Ostrogorjsk yerleşim birimi yakınlarındaki mühimmat deposunun başarıyla vurulduğu belirtildi.

Mühimmat deposunun Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin "Batı" birlik grubuna ait olduğu kaydedilen açıklamada, "Askeri tesiste, topçu ve tank mermileri, karadan havaya füzeleri depolanıyordu. Toplam 5 bin tondan fazla mühimmat bulunuyordu." ifadesi kullanıldı.