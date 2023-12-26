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Ukrayna, Rusya'ya ait bir çıkarma gemisini vurdu - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'ya ait bir çıkarma gemisini vurdu

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Kırım'da Rus filosuna ait 'Novoçerkassk' çıkarma gemisini vurduklarını açıkladı. Oleşçuk, Rusya'nın filosunun küçülmeye devam ettiğini belirterek, Rusya'ya Kırım'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

Ukrayna, Rusya\'ya ait bir çıkarma gemisini vurdu
26.12.2023 - 10:03,  Güncelleme: 10:06
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Kırım'da Rus filosuna ait "Novoçerkassk" çıkarma gemisini vurduklarını bildirdi.

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın filosunun küçülmeye devam ettiğini belirterek, "Bu kez Rusya Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskova'yı büyük çıkarma gemisi Novoçerkassk takip ediyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna hava kuvvetleri pilotlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Oleşçuk, Rusya'dan "geç olmadan Kırım'ı terk etmelerini" istedi.

Oleşçuk, Kırım'ın Kefe Limanı'nda meydana gelen patlama anının görüntüsünü paylaştı.

Ukrayna, Nisan 2022'de Rus filosuna ait "Moskova" adlı güdümlü füze kruvazörünü vurduklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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