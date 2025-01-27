Ukrayna Ryazan Rafinerisini İkinci Kez Vurdu

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KİEV, 27 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna güçleri, Rusya'nın batısında yer alan Ryazan Petrol Rafineri Şirketi'nin tesislerini bir haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez vurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre saldırının ardından hedef alınan bölgede patlamalar ve yangınlar kaydedildi.

Açıklamada, "Ryazan Petrol Rafinerisi, Rusya Federasyonu'ndaki en büyük dört rafineriden biri. Rafineri, özellikle dizel yakıt ve TS-1 jet yakıtı üretiyor" denildi.

Açıklamada Ryazan'ın, Rus ordusuna yakıt tedarik ettiği de belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna füze güçlerinin Rusya'nın batı Kursk bölgesindeki Korenevo yerleşimi yakınlarındaki Rus Pasifik Filosu'nun operasyonel grubunun ileri komuta merkezini de vurduğunu bildirdi. Saldırıyla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'nın cuma günü gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırılarının Ryazan'daki üretim tesislerinde ve petrol pompa istasyonunda yangınlara neden olduğunu belirtti.