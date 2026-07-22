Ukrayna savaşında iki ülkenin karşılıklı liman saldırılarında hasar alıp Kilyos açıklarına demirleyen yabancı ülke bayraklı 4 gemi, havadan görüntülendi.
Dördüncü yılını tamamlayan Rusya- Ukrayna savaşında iki ülkenin karşılıklı liman saldırılarında hasar alan ticari gemiler Türkiye karasularına ulaştı. 274 metre uzunluğunda 48 metre genişliğinde Marshall Adaları bayraklı ham petrol tankeri, 199 metre uzunluğundaki 32 metre genişliğinde Singapur bayraklı kuru yük gemisi, 169 metre uzunluğunda 27 metre genişliğinde Panama bayraklı kuru yük gemisi ile 180 metre uzunluğunda 32 metre genişliğinde Liberya bayraklı kuru yük gemisi Kilyos açıklarında demirledi. Kilyos açıklarında bekleyişini sürdüren gemilerin, İstanbul Boğazı'nda geçmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Ukrayna Savaşında Hasarlı Gemiler Kilyos'ta - Son Dakika
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