Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bugün için planlanan esir değişimi gerçekleşmedi

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Andriy Yusov, Rusya ile bugün için planlanan esir değişiminin henüz gerçekleşmediğini bildirdi.

Yusov, yerel basına yaptığı açıklamada, bugün Ukrayna ile Rusya arasında esir değişiminin yapılması gerektiğini belirterek, "Bugün için planlanan esir değişiminin şimdilik gerçekleşmediğini söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Yusov, ayrıca Rusya tarafından açıklanan Ukraynalı esirlerin Belgorod bölgesinde düşen İl-76 tipi uçağında olabileceği bilgisinin şu anda kontrol edildiğini aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirmişti.

Bakanlığın başka bir açıklamasında 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğu duyurulmuştu.