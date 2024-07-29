Ukrayna Savunma Bakanlığı: Mali'deki Wagner savaşçılarına istihbarat desteği sağlandı

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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov, Mali'de Rus savaşçı grubu Wagner'e yapılan saldırıda isyancılara istihbarat desteği sağlandığı mesajı verdi.

Yusov, yerel televizyona yaptığı açıklamada Mali'deki Wagner savaşçılarına yönelik saldırıyı değerlendirdi.

Yusov, "İsyancılar, Rus savaş suçlularına yönelik başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirmelerini sağlayan bilgileri aldı. Detayları hakkında tabii ki bilgi vermeyeceğiz, devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Wagner savaşçılarının Afrika'da aktif bir faaliyet yürüttüğünü anımsatan Yusov, "Paralı askerleriyle jeopolitik, ekonomik sorunları çözmeye, bazı hükümetleri değiştirmeye ya da desteklemeye çalıştılar. Bugün tüm dünya bunun aynı potansiyel olmadığını ve Rusya'nın yeteneklerinin aynı olmadığını görüyor. Bu da bölgedeki sorunların çözümünde bir araç olarak yeni siparişlerin ve hesaplamaların daha az olacağı anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Wagner Paralı Savaşçı grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afrika'da Mali ordusu askerleriyle birlikte eski Tuareg isyancıları ve terör örgütü El Kaide militanlarına karşı çatışmalara girdikleri ve kayıplar verdikleri belirtilmişti.

Açıklamada, Sergey Şevçenko liderliğinde Wagner paralı savaşçı grubunun 13. Taarruz Müfrezesinin Mali askerleriyle birlikte 22-27 Temmuz 2024 tarihleri arasında Azavad Hareketleri Koordinasyonu ve El Kaide militanlarıyla Tinzaouatene yerleşim birimi yakınlarında şiddetli çatışmalara girdiği aktarılmıştı.

Dün Mali ordusundan yapılan açıklamada, 3 gün süren çatışmaların ardından Cezayir sınırındaki Kidal'e yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasında teröristlere ait 5 hedefin vurulduğu duyurulmuştu.

Mali'nin kuzeyinde 2015'te Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların oluşturduğu Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) oluşturduğu Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve'den (CSP-DPA) ise Tinzaouatene kasabasında Rus Wagner askerleriyle devriye gezen Mali birliklerinin "bozguna uğratıldığını", 10 askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askerin yaralandığını ve zırhlı araçların ele geçirildiğini kaydetmişti.

Sosyal medyada CSP-DPA yanlısı hesaplar da Wagner askerlerine ait olduğunu iddia ettikleri görüntüleri paylaşmış ve 30'dan fazla Wagner askerinin çatışmalarda öldürüldüğünü öne sürmüştü.