Ukrayna Savunma Bakanlığı: Mali'deki Wagner savaşçılarına istihbarat desteği sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Mali'deki Wagner savaşçılarına istihbarat desteği sağlandı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov, Mali'de Rus savaşçı grubu Wagner'e yapılan saldırıda isyancılara istihbarat desteği sağlandığı mesajı verdi. Yusov, saldırıyı değerlendirirken Wagner savaşçılarının Afrika'da aktif olduğunu ve paralı askerleriyle jeopolitik, ekonomik sorunları çözmeye çalıştıklarını belirtti. Mali ordusuyla çatışmalara giren Wagner savaşçılarının kayıplar verdiği açıklanmıştı.

29.07.2024 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov, Mali'de Rus savaşçı grubu Wagner'e yapılan saldırıda isyancılara istihbarat desteği sağlandığı mesajı verdi.

Yusov, yerel televizyona yaptığı açıklamada Mali'deki Wagner savaşçılarına yönelik saldırıyı değerlendirdi.

Yusov, "İsyancılar, Rus savaş suçlularına yönelik başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirmelerini sağlayan bilgileri aldı. Detayları hakkında tabii ki bilgi vermeyeceğiz, devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Wagner savaşçılarının Afrika'da aktif bir faaliyet yürüttüğünü anımsatan Yusov, "Paralı askerleriyle jeopolitik, ekonomik sorunları çözmeye, bazı hükümetleri değiştirmeye ya da desteklemeye çalıştılar. Bugün tüm dünya bunun aynı potansiyel olmadığını ve Rusya'nın yeteneklerinin aynı olmadığını görüyor. Bu da bölgedeki sorunların çözümünde bir araç olarak yeni siparişlerin ve hesaplamaların daha az olacağı anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Wagner Paralı Savaşçı grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afrika'da Mali ordusu askerleriyle birlikte eski Tuareg isyancıları ve terör örgütü El Kaide militanlarına karşı çatışmalara girdikleri ve kayıplar verdikleri belirtilmişti.

Açıklamada, Sergey Şevçenko liderliğinde Wagner paralı savaşçı grubunun 13. Taarruz Müfrezesinin Mali askerleriyle birlikte 22-27 Temmuz 2024 tarihleri arasında Azavad Hareketleri Koordinasyonu ve El Kaide militanlarıyla Tinzaouatene yerleşim birimi yakınlarında şiddetli çatışmalara girdiği aktarılmıştı.

Dün Mali ordusundan yapılan açıklamada, 3 gün süren çatışmaların ardından Cezayir sınırındaki Kidal'e yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasında teröristlere ait 5 hedefin vurulduğu duyurulmuştu.

Mali'nin kuzeyinde 2015'te Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların oluşturduğu Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) oluşturduğu Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve'den (CSP-DPA) ise Tinzaouatene kasabasında Rus Wagner askerleriyle devriye gezen Mali birliklerinin "bozguna uğratıldığını", 10 askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askerin yaralandığını ve zırhlı araçların ele geçirildiğini kaydetmişti.

Sosyal medyada CSP-DPA yanlısı hesaplar da Wagner askerlerine ait olduğunu iddia ettikleri görüntüleri paylaşmış ve 30'dan fazla Wagner askerinin çatışmalarda öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Ukrayna, Afrika, Wagner, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Savunma Bakanlığı: Mali'deki Wagner savaşçılarına istihbarat desteği sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
20:23 Orta Doğu’da savaş çanları Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu Orta Doğu'da savaş çanları! Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:33 Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 22:58:13. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Savunma Bakanlığı: Mali'deki Wagner savaşçılarına istihbarat desteği sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement