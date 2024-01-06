Ukrayna Topçu Birlikleri Bahmut Cephesinde Saldırılara Karşı Atışlar Yapıyor

Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği Bahmut cephesinde konuşlandırılan Ukrayna topçu bataryaları, Rus ordusunun saldırılarına yoğun atışlarla karşı koyuyor.

Ukrayna genelinde en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde yer alan cephe hattındaki muharebe harekatları aralıksız sürüyor.

Son dönemlerde havanın ısınması ve yağış nedeniyle derin çamura dönüşen cephe hattındaki askeri hareketlilik zor şartlarda devam ederken paletli zırhlı araçların bile oldukça zor hareket edebildiği cephe hattında yürümek neredeyse imkansız hale geldi.

Bölgedeki Avdiyivka ile Marinka, Vugledar ve diğer bölgeleriyle, en ağır çatışmaların yaşandığı Bahmut cephesinde de patlama sesleri kesilmiyor.

Bahmut cephesindeki Ukrayna topçu birlikleri yoğun mesai yapıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmeleri Ukrayna'da takip eden AA ekibi, ordudan izin alarak Bahmut cephesinde konuşlu topçu birliklerinin atış faaliyetlerini görüntüledi.

Zaman ilerledikçe her iki ordu tarafından da daha aktif kullanılan saldırı dronları, ön cephedeki piyadelerin yanı sıra topçu sistemleri için de ciddi tehdit olmaya başladı.

Bahmut yönünde görevli Ukrayna ordusuna bağlı topçu bataryalarının, topçu ve dron saldırılarına karşı oldukça etkili şekilde kamufle edildiği görüldü.

Ukrayna ordusuna ait bir tugaya bağlı topçu birlikleri, Rus saldırılarını püskürtmek için derin ve neredeyse geçilmez çamura dönmüş arazide "Gvozdika" adlı paletli obüslerinden yoğun atış yapıyor.

Sadece son birkaç gün içinde kullanılan mermi kovanlarına bakıldığında bile Sovyetler Birliği döneminde üretilen ama cephede aktif kullanılan Gvozdika obüslerinden birçok merminin ateşlendiği anlaşılıyor.

Bir Gvozdika'nın teknik durumundan sorumlu, "Znakhar" kod adlı 28 yaşındaki asker, Bahmut istikametindeki görevleri hakkında bilgi verdi.

Aynı zamanda, söz konusu obüsün sürücüsü de olduğunu kaydeden Znakhar, "Bahmut istikametinde görev yapıyoruz. Araçtan (obüs) sorumlu kişiyim. Mürettebatı ben taşıyorum. Tüm mürettebatın hayatından sorumluyum." dedi.

Znakhar, Bahmut bölgesindeki çamur ve zor arazi şartları nedeniyle Rus ordusuna ait zırhlı araçların son günlerde ön cepheye kolaylıkla ulaşamadığını aktardı.

Hava ve arazi şartlarına göre son günlerde asıl hedeflerinin Rus piyadeleri olduğunu söyleyen Znakhar, şunları kaydetti:

"Özelikle Rus piyadelerine yönelik atış yapıyoruz. Onlar mevzilerimize taarruz ediyor. Biz ise piyadelerimize destek için ateş açıyoruz. Elbette zırhlı araç ve diğer hedeflerimiz de var ama son günlerde öncelikli hedefimiz piyadeler."

Znakhar, kullandıkları obüslerle, eski Sovyetler döneminde üretilmiş olmalarına rağmen Batı ülkelerinden gelen mermilerin kullanılmasının da mümkün olduğunu belirterek "Şimdilik elimizde Avrupa menşeli mühimmat var. Onlar oldukça etkili." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna ordusunda, Avrupa veya ABD'de üretilen yeni obüslerinin de bulunduğunu söyleyen Znakhar, onların, Gvizdika'ya göre hedefi daha isabetli vurma imkanına sahip olduğunu belirtti.

Bahmut cephesi en sıcak yerlerden biri

Gvozdika'ya mermi doldurmaktan sorumlu asker Sergeyi de her zaman atış yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Soyadını belirtmeyen 42 yaşındaki Sergeyi, hedefle ilgili emir gelmesini siperde beklediklerini, cephedeki duruma göre hedeflerinin de sık sık değiştiğini anlattı.

Kullandıkları obüs Gvizdika'nın teknik özeliklerine değinen Sergeyi, eski olmasına rağmen bu obüslerle yabancı ülkelerde üretilen yeni mermilerin kullanılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Yerli ve Batı menşeli mermileri de çok kullandıklarını söyleyen Sergeyi, "Yerli üretim mermilerimizle beraber yabancı menşeli mühimmatımız da var. Bu silahtan (Gvozdika) hepsinin ateşlenmesi mümkün. Elimizdeki tüm 122 milimetrelik mermileri kullanmak mümkün." diye konuştu.

Bayram günleri dahil, Bahmut cephesindeki çatışmaların gece gündüz sürdüğüne işaret eden Sergeyi, topçu birlikleri olarak bu istikamette ordunun önemli savunma gücünü oluşturduklarını söyledi.

Sergeyi, "Başından beri olduğu gibi Bahmut cephesi bugün de en sıcak nokta olarak kalmaya devam ediyor. Avdiyivka istikameti de öyle." ifadelerini kullandı.