Ukrayna ve Hollanda arasında güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Ukrayna ve Hollanda arasında güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğine ilişkin bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Hollanda'nın Ukrayna'ya 2 milyar euro askeri yardımda bulunmasını ve gelecekte de desteğini sürdürmesini öngörüyor. Hollanda ayrıca Ukrayna'nın AB ve NATO'ya katılma hedeflerini destekleme taahhüdünü bir kez daha teyit etti.

02.03.2024 11:00  Güncelleme: 11:04
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KİEV, 2 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğine ilişkin bir anlaşma imzaladı.

Zelenski'nin basın bürosundan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, G7'nin Ukrayna'ya yönelik ortak destek deklarasyonuna dayanan 10 yıllık anlaşma Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv kentinde imzalandı.

Anlaşma, Hollanda'nın 2024 yılında Ukrayna'ya 2 milyar euro (yaklaşık 2,17 milyar ABD doları) askeri yardımda bulunmasını ve gelecekte de desteğini sürdürmesini öngörüyor.

Hollanda anlaşma kapsamında Ukrayna'ya hava savunma araçları, toplar ve zırhlı araçlar da dahil olmak üzere modern askeri teçhizat sağlama taahhüdünde bulundu.

Hollanda ayrıca Ukrayna'nın hava kuvvetlerinin yanı sıra donanma ve uzun menzilli yeteneklerini de destekleyecek.

Öte yandan Hollanda, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) katılma hedeflerini destekleme taahhüdünü bir kez daha teyit etti.

Hollanda geçtiğimiz yıl Ukrayna'ya 1,6 milyar euro (yaklaşık 1,73 milyar dolar) askeri destek sağlamıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ukrayna ve Hollanda arasında güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı - Son Dakika

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