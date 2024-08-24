Ukrayna ve Rusya Arasında 230 Savaş Esiri Takası Gerçekleşti - Son Dakika
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Ukrayna ve Rusya Arasında 230 Savaş Esiri Takası Gerçekleşti

Ukrayna ve Rusya Arasında 230 Savaş Esiri Takası Gerçekleşti

Ukrayna ve Rusya arasında yapılan esir takasında 230 savaş esiri serbest bırakıldı. Takas, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Bağımsızlık Günü konuşmasından birkaç saat sonra gerçekleşti. Takasın arabuluculuğunu Birleşik Arap Emirlikleri yaptı.

24.08.2024 17:50
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(ANKARA) - Ukrayna ve Rusya arasında 230 savaş esiri takas edildi. Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nde gerçekleşen esir takasına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arabuluculuk etti. Takas, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Bağımsızlık Günü için yaptığı konuşmada Rusya'ya yönelik misilleme mesajları vermesinden birkaç saat sonra gerçekleşti.

Rusya ve Ukraynalı yetkililer, BAE arabuluculuğunda yapılan bir takas anlaşması çerçevesinde her iki taraftan 115'er kişi olmak üzere 230 esirin takas edildiğini duyurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, esir takasını "Bugün 115 savunucumuz evlerine döndü, bunlar Ulusal Muhafız, Silahlı Kuvvetler, Deniz Kuvvetleri ve Devlet Sınır Koruma Servisi'nden askerler" sözleri ile duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı da takası doğruladı ve iade edilen Rus askerlerinin Ukrayna'nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarında esir alındığını olduğunu aktardı. Her iki taraf da takas anlaşmasında arabuluculuk yapan BAE'ye teşekkür etti.

Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde konuşan Zelenskiy'den Rusya'ya misilleme mesajı

Ukrayna'nın 33'üncü Bağımsızlık Günü için yayımladığı videoda Zelenskiy, Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Rusya'nın sınır bölgelerine (Kursk) yönelik başlattığı askeri operasyonu hatırlatarak daha fazla "misilleme" yapılacağını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Bugün Ukrayna'nın 33. Bağımsızlık Günü'nü kutluyoruz ve düşmanın topraklarımıza getirdiği her şey (savaş) şimdi onların evine döndü" dedi.

Zelenskiy ayrıca Rusya ile bağlantılı olduğu şüphesi taşıyan dini grupların yasaklanmasını öngören bir yasayı imzaladı.

ABD Ukrayna'ya 125 milyon dolarlık mühimmat gönderdi

Bağımsızlık gününden bir gün önce Zelenskiy ile konuşan ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. Beyaz Saray, Biden ve Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair açıklamasında, Biden'ın Ukrayna'nın Rusya ile savaşında Washington'ın desteğinin "sarsılmaz" olduğunu söylediğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Biden'ın açıkladığı yardım paketinin 125 milyon dolar tutarında olduğunu ve hava savunma füzeleri, drone karşıtı ekipman, zırh delici füzeler gibi askeri mühimmat içerdiğini duyurdu.

Çatışmalar devam ediyor: Ukrayna Donetsk'te 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna sınırındaki Voronej bölgesinin bir kısmında gece gerçekleşen drone saldırısının ardından acil durum ilan ederken Ukrayna, bugün Voronej'de bir mühimmat deposuna saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, bugün Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Kostyantynivka şehrine yönelik bir saldırı gerçekleştiğini, saldırı sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ukrayna ve Rusya Arasında 230 Savaş Esiri Takası Gerçekleşti - Son Dakika

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