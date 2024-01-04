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Ukrayna ve Rusya Arasında En Büyük Esir Takası Gerçekleşti - Son Dakika
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Ukrayna ve Rusya Arasında En Büyük Esir Takası Gerçekleşti

Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat 2022'den bu yana en büyük esir takası dün akşam gerçekleşti. 230 Ukraynalı esir ve 248 Rus esir ülkesine döndü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, esaretten kurtulanların arasında askerler, subaylar ve sivillerin bulunduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, takası gerçekleştiren herkese teşekkür etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğu ile mümkün olduğunu açıkladı.

Ukrayna ve Rusya Arasında En Büyük Esir Takası Gerçekleşti
04.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 09:55
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Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat 2022'den bu yana en büyük esir takası dün akşam gerçekleşti. 230 Ukraynalı esir ve 248 Rus esir ülkesine döndü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "230 Ukraynalı savunmacı esaretten evlerine döndü. Bunların arasında 213 asker ve çavuş, 11 subay ve 6 sivil bulunuyor. Bu, 24 Şubat 2022'den bu yana gerçekleşen en büyük savaş esiri değişimidir. Her bir insanımızı hatırlıyoruz. Hepsini geri getireceğiz" denildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, esir takasıyla ilgili açıklamasında, "Tüm zorluklara rağmen insanlarımızı evlerine getiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

RUSYA: BAE'NİN ARABULUCUĞUYLA MÜMKÜN OLDU

Rusya Savunma Bakanlığı ise esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğu ile mümkün olduğunu ifade ederek, "Karmaşık bir müzakere sürecinin sonucunda 248 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri döndü. Rus askerlerinin esaretten dönüşü Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuğu sayesinde mümkün olmuştur. Serbest bırakılan tüm Rus askerlerine gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanmaktadır. Askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı tıbbi kuruluşlarda tedavi ve rehabilitasyon görmek üzere Rus Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçaklarıyla nakledilecek" dedi.

Kaynak: DHA
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