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Ukrayna ve Rusya arasında yapılan esir takasında 248 Rus askeri ve 224 Ukraynalı asker ile 6 sivil serbest bırakıldı - Son Dakika
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Ukrayna ve Rusya arasında yapılan esir takasında 248 Rus askeri ve 224 Ukraynalı asker ile 6 sivil serbest bırakıldı

Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilen esir takası sonucunda, 248 Rus askeri ve 224 Ukraynalı asker ile 6 sivilin serbest bırakıldığı açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı, müzakereler sonucunda serbest bırakılan askerlere tıbbi ve psikolojik destek sağlandığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise serbest bırakılan askerlerin bir kısmının çatışmalara katıldığını ve tüm esirlerin geri dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Ukrayna ve Rusya arasında yapılan esir takasında 248 Rus askeri ve 224 Ukraynalı asker ile 6 sivil serbest bırakıldı
03.01.2024 - 20:23,
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Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takası kapsamında 248 Rus askeri ve 224 Ukraynalı asker ile 6 sivilin serbest bırakıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 248 Rus askerinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin, uçaklarla bakanlığa ait hastanelere ulaştırılacağı aktarıldı.

Müzakerelerin "zor" geçtiği belirtilen açıklamada, "Rus askerlerin serbest bırakılması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuğu sayesinde mümkün oldu." ifadesine yer verildi.

224 Ukraynalı asker ile 6 sivil serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir değişimi sonucu 224 Ukrayna askeri ile 6 sivilin serbest bırakıldığını bildirdi.

Serbest bırakılan bazı askerlerin Mariupol ve bu kentte bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki çatışmalarda yer aldığını aktaran Zelenskiy, "Rus esaretinde bulunan tüm insanlarımızın dönmeleri için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ukrayna ve Rusya arasında yapılan esir takasında 248 Rus askeri ve 224 Ukraynalı asker ile 6 sivil serbest bırakıldı - Son Dakika
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