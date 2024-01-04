Ukrayna ve Rusya, Şubat 2022\'den Bu Yana Yapılan En Büyük Esir Takasını Gerçekleştirdi

KİEV, 4 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi Çarşamba günü, Ukrayna ve Rusya'nın Şubat 2022'den bu yana yapılan en büyük esir takasını gerçekleştirdiğini duyurdu.
Ajans, Rus gözetiminde bulunan 6'sı sivil 230 Ukraynalı esirin takas kapsamında iade edildiğini bildirdi.
Serbest bırakılanlar arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar, Devlet Sınır Muhafız Servisi ve Ulusal Polis Teşkilatı'na mensup personeller yer alıyor.
Takas, taraflar arasında Ağustos ayından bu yana gerçekleşen ilk esir değişimi oldu.
Şu ana kadar esir takaslarında, Rusya-Ukrayna çatışmasında esir alınan 2.800'ü aşkın Ukraynalı serbest bırakıldı.
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