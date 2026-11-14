Ukrayna, Volgograd\'da yıllık 15 milyon ton kapasiteli Lukoil rafinerisini vurdu

KİEV, 14 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna, perşembe gecesi ile cuma sabahı arasında Rusya'nın Volgograd kentinde Rus petrol şirketi Lukoil'e ait bir petrol rafinerisini hedef aldığını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri cuma günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, tesisin yıllık yaklaşık 15 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olduğunu ve benzin, dizel ve havacılık yakıtı ürettiğini belirtti.

Açıklamaya göre, saldırının ardından rafineride yangın çıktı. Saldırıda birkaç ana petrol işleme ünitesi, bir hidrojenle arıtma ünitesi, bir yükleme ve boşaltma rampası ile her biri 2.000 metreküp kapasiteli altı depolama tankı hasar gördü.

Açıklamada, rafinerinin Rus ordusunun güneydeki başlıca yakıt tedarik tesislerinden biri olduğu belirtilerek, tesiste üretilen yakıtın cephe hatlarına ve Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında kullanılan askeri hava üslerine sevk edildiği ifade edildi.