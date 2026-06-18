Ukrayna'ya Ait 234 İHA Moskova'da Düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Ukrayna'ya ait 234 insansız hava aracını (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği bilgisi verildi.
Bugün yerel saatle 07.00'den 20.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 234 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgelerde düşürüldüğü aktarıldı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA'larla başkente yoğun saldırı düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin Moskova'da 190'dan fazla İHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı.
Saldırılar sırasında bazı İHA'ların Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşarak hasara yol açmış, Moskova bölgesinde 17 kişi yaralanmıştı.
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