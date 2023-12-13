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Ukraynalı denizci konsolosluk cevap vermediği için kimsesizler mezarlığına defnedildi - Son Dakika
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Ukraynalı denizci konsolosluk cevap vermediği için kimsesizler mezarlığına defnedildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin mürettebatından Ukraynalı denizci, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi, konsolosluk cevap vermediği için kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Ukraynalı denizci konsolosluk cevap vermediği için kimsesizler mezarlığına defnedildi
13.12.2023 - 20:01,
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 19 Kasım'da karaya oturan 'Pallada' isimli kuru yük gemisinin mürettebatından Ukraynalı mürettebat Khalimonchuk Ihor, yerleştirildiği öğretmenevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ukraynalı mürettebat Ihor'un cenazesi, konsolosluk cevap vermediği için kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışların etkisiyle limanda sürüklenmeye başlayan 'Pallada' isimli kuru yük gemisi, ikiye bölündü ve sahil bandındaki yürüyüş yoluna çarparak durabildi. Karaya oturan geminin 13 mürettebatı tahliye edilirken, can kaybı yaşanmadı. Mürettebat, öğretmenevine yerleştirildi. 24 Kasım'da Kendisinden haber alamayan arkadaşları odasına bakmaya gittiklerinde Ukrayna uyruklu Khalimonchuk Ihor'u hareketsiz halde buldu. İhbar ile gelen sağlık ekipleri Ihor'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside kalp krizinden öldüğü belirlenen Ihor'un cenazesinin teslim alınması için Ukrayna Konsolosluğu'na bilgi verildi.

KONSOLOSLUK CEVAP VERMEDİ

Cenazenin alımı için yazılan yazıya konsolosluğun 15 günlük yasal süre içerisinde cevap vermediği öğrenilirken, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı ve kaymakamlığın talimatıyla Ukraynalı denizcinin cenazesi, belediye tarafından Belen Şehir Mezarlığı Kimsesizler Bölümü'ne bugün ikindi vakti defnedildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ukraynalı denizci konsolosluk cevap vermediği için kimsesizler mezarlığına defnedildi - Son Dakika
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