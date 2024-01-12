 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukraynalı öğrenciler Bodrum'da ağırlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı öğrenciler Bodrum'da ağırlandı

Muğla'nın kardeş şehri Sumy'den gelen 33 Ukraynalı öğrenci ve koruyucu anneleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı desteğiyle Muğla'da ağırlanıyor. Öğrenciler, Bodrum'u ziyaret ederek tarihi ve turistik yerleri gezecek. Ukrayna'da devam eden savaşın etkisiyle gelen çocuklar, korku içinde bulunuyor.

Ukraynalı öğrenciler Bodrum\'da ağırlandı
12.01.2024 - 19:44,
Abone Ol

UKRAYNA'nın Sumy şehrinden Muğla'ya gelen Ukraynalı öğrenciler, Bodrum'da ağırlandı.

?Muğla'nın kardeş şehirlerinden Ukrayna'nın Sumy şehrinden Kiev Büyükelçiliği koordinasyonunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı destekleriyle gelen 33 öğrenci ve koruyucu anneleri Muğla'da ağırlanıyor. Muğla'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden öğrencilerin son durağı Bodrum oldu. Bodrum Ukraynalılar Derneği'nin organizasyonu ile ilk ziyareti Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'ye yapan öğrenciler, 2 gün boyunca Bodrum'u gezecek. Pazar ve pazartesi günü Ortaca ve Fethiye'nin antik kentleri ve ören yerlerini ziyaret edecek öğrenciler, daha sonra kentten ayrılacak. Trafo Kafe'de öğrencileri ağırlayıp çeşitli ikram hediyeler veren Bodrum Ukraynalılar Derneği'nin Başkan Yardımcısı Gaye Ateş, "Çocuklar, 10 gün boyunca Muğla'yı geziyorlar. Bodrum'da 2 gün bulunacaklar. Onlara biz de hediyeler vereceğiz. Üzerinde Bodrum yazısı olan güzel bir fincan hazırladık. Ukrayna'da savaş devam ediyor. Durum hiç ümit verici değil, çok kötü. Savaşta bulunan çocuğun psikolojisi nasıl olabilir ki? Korku içinde. Buraya gelen çocuklar, savaştan çok etkilenmiş olarak geliyor. Bunu atlatma süreci de çok uzun. Herhangi bir patlama, şimşek çocuklara korku yaşatıyor" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ukrayna, Bodrum, Muğla, Kiev, İnsan Hakları, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukraynalı öğrenciler Bodrum'da ağırlandı - Son Dakika


19:51
Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
19:49
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:08
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:02
İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı

Son Dakika
19:49 CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
19:51 Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:08 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:02 İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 21:26:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ukraynalı öğrenciler Bodrum'da ağırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement