Ukraynalı Şüpheli Kuzey Akım Sabotajında Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ukraynalı Şüpheli Kuzey Akım Sabotajında Gözaltına Alındı

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Hırvatistan'da gözaltına alınan Vladimir Z'nin Kuzey Akım sabotajıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Almanya ile Rusya arasındaki Kuzey Akım (Nord Stream) 1 ve 2 gaz boru hatlarına yönelik Eylül 2022'de yapılan sabotaj olayıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle Ukrayna vatandaşı Vladimir Z'nin Hırvatistan'da gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan Kuzey Akım 1 ve 2 gaz boru hatlarına yönelik Eylül 2022'de düzenlenen sabotaja ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "patlayıcı kullanarak saldırı gerçekleştirmek" ve "yapıları tahrip etmekle" suçlanan Vladimir Z'nin 3 Haziran 2024'te çıkarılan Avrupa tutuklama emri doğrultusunda bu sabah Zagreb Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda Hırvatistan'ın Pula kentinde gözaltına alındığı belirtildi.

Dalgıç olan Vladimir Z'nin boru hatlarına patlayıcıların yerleştirilmesi için gerekli dalışlara katıldığı iddia edilen açıklamada, şüphelinin daha önce söz konusu sabotajla bağlantılı olarak tutuklanan Serhii Kuznietsov'un çevresindeki grubun üyesi olduğu ve Eylül 2022'de Bornholm Adası yakınlarında Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına patlayıcılar yerleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Vladimir Z'nin Hırvatistan'dan iade edildikten sonra tutuklanması talebiyle Almanya'da hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

Federal Başsavcılık, Ukraynalı eski asker Serhii Kuznietsov hakkında 30 Haziran'da iddianame hazırlamıştı.

İtalya'nın kuzeyindeki Rimini kenti yakınlarında 21 Ağustos 2025'te yakalanan Kuznietsov, Kasım 2025'te Almanya'ya iade edilmişti ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Şüphelilerin ve suç ortaklarının yelkenli yat kullanarak sabotajı gerçekleştirdikleri ve patlayıcılarla 26 Eylül 2022'de her iki boru hattına da ciddi hasar verdikleri iddia ediliyor.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Enerji, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukraynalı Şüpheli Kuzey Akım Sabotajında Gözaltına Alındı - Son Dakika

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