Muğla'nın Ula İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ula-Akyaka kara yolu Kızılağaç mevkisindeki kavşakta S.U'nun kullandığı 34 CTZ 930 plakalı otomobil, Ö.Ö. yönetimindeki 34 MJG 109 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yolda bulunan aydınlatma direği ve yönlendirme tabelaları devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedinye Muğla-Akyaka kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Son Dakika › Güncel › Ula’da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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