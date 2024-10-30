Ula Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ula Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Muğla Ula Göleti, düşük su seviyesi ve kuraklık nedeniyle neredeyse kurudu. Drone görüntüleriyle belgelendi.

30.10.2024 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuraklığın vurduğu Ula Göleti kurumak üzere

MUĞLA - Muğla'nın önemli piknik, yürüyüş ve bisiklet alanlarından birisi olan, çevresi çam ormanları ile kaplı Ula Göleti'nin su seviyesi son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Gölette yer yer adacıklar oluşurken, göletin son durumu drone kamerası ile görüntülendi.

Muğla'nın Ula ilçesi sınırları içinde yer alan günübirlik piknik alanı olarak yaz kış vatandaşların büyük rağbet gösterdiği Ula göleti, kurak geçen bir yaz sezonu ve Eylül-Ekim aylarında yağış düşmemesi nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde düştü.

Ula ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta ve çam ormanları ile çevrili alanda bulunan göletteki su seviyesinin gölet dip savak seviyesine ulaşması nedeniyle su üstü bisikletler ve yüzer iskeleler tamamen toprak üstünde kaldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bölgede ciddi bir kuraklığın söz konusu olduğunu belirterek, "Ortalama sıcaklıklar dünya genelinde endüstri öncesi 1850-1900 dönemine göre 1.6 derecelik bir artış yaşanmıştı. 1 Ekim itibari ile başlayan 2025 su yılında da benzer etkiler ile karşı karşıya kalmayı bekliyoruz. Dünya genelinde özellikle kıtaların orta kesimlerine ve kıyı kesimlerine doğru iklimsel ekstremlerin etkilerini yaşayarak görüyoruz. Ülkemizde de yaz aylarındaki ekstrem sıcaklıklar sonucu kıyılarımızda 30 derecenin üzerinde deniz suyu sıcaklıkları ile karşı karşıya idik. Bunların etkisi olarak bu bölgede özellikle Güneybatı Akdeniz bölgesinde şu an için ciddi bir kuraklık etkisi söz konusu. Son birkaç aydır bu bölge ciddi bir yağış almadı. İki aydır tek damla yağış düşmedi desek yeridir. Bulunduğumuz bu coğrafyadaki barajların birçoğu kurumuş durumda ya da kuruma eğilimlinde. Özellikle Bodrum Mumcular ve Milas Geyik Barajında su kalmamıştı. Bulunduğumuz gölet ise Ula Göleti. Ula Göleti küçük bir gölet olmasına rağmen bu bölgedeki kuraklığın en önemli göstergelerinden biri. Su seviyesi dip seviyede. Seyir terasları, iskelelerin tamamı tabana oturmuş durumda" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Muğla, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, Ula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ula Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 05:44:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ula Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.