ULA'nın Vulcan roketi arızalandı, Amazon'un 40 uydusu yörüngeye yerleşemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ULA'nın Vulcan roketi arızalandı, Amazon'un 40 uydusu yörüngeye yerleşemedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ULA'nın Vulcan roketi, fırlatıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra arızalanarak Amazon'un Leo uydu internet ağı için taşıdığı 40 uyduyu yörüngeye yerleştiremedi. ULA, arızanın nedeninin henüz belirlenemediğini ve teknik inceleme başlatılacağını bildirdi.

ABD'li United Launch Alliance (ULA) şirketine ait Vulcan roketi, fırlatılmasından yaklaşık 10 dakika sonra arızalanarak Amazon'un Leo uydu internet ağı için taşıdığı 40 uyduyu yörüngeye yerleştiremedi.

Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi ULA tarafından geliştirilen roket, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yapılan fırlatmanın ardından görevini tamamlayamadı.

ULA'dan yapılan açıklamada, fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra roketin uçuş sırasında anormallik yaşadığı ve Amazon'a ait uyduları yörüngeye yerleştiremediği bildirildi.

Arızanın nedeninin henüz belirlenemediği belirtilen açıklamada, olayın ardından teknik inceleme başlatılacağı kaydedildi.

Önceki iki uçuşunda katı yakıtlı yan iticiler ve ana BE-4 motorlarıyla ilgili teknik sorunlar yaşanan roketin uçuşlarına ara verilmişti. Bu motorlar, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin tarafından üretiliyordu.

Amazon, 2025'ten bu yana 14 fırlatmayla 398 Leo uydusunu yörüngeye yerleştirdi. Şirket, ilk internet hizmetini yıl sonuna kadar başlatmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
TeknolojiİncelemeAmazonGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
Nebahat Çehre’den Haluk Bilginer’e yanıt Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
10:46
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 10:53:31. #7.12#
SON DAKİKA: ULA'nın Vulcan roketi arızalandı, Amazon'un 40 uydusu yörüngeye yerleşemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android