Ulaş, Hafik ve Şarkışla\'da Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Sivas'ın Ulaş, Hafik ve Şarkışla ilçelerinde, 118 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada tarih öğretmeni Rukiye Işık Arıcan, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, oratoryo ve tiyatro gösterileri sunuldu. Etkinlik müzik dinletisi ile sona erdi.

Programa, ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Hafik

Hafik ilçesindeki törende ise Kaymakam Mürüvvet Yücel ve Belediye Başkanı Habip Görler tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Şarkışla

Şarkışla Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Kahan Tuncer ve Belediye Başkanı Kasım Gültekin tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Askerlik Şubesi Başkanvekili Personel Astsubay Çavuş Okan Gürcan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftü Vekili Mehmet Akif Şahin tarafından yapılan duanın ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Törene, ilçe protokolü, gaziler ve şehit aileleri katıldı.