Ulaş, Hafik ve Şarkışla\'da Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111. yıl dönümü kutlandı

18.03.2026 12:34
Sivas'ın Ulaş, Hafik ve Şarkışla ilçelerinde, 118 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada tarih öğretmeni Rukiye Işık Arıcan, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, oratoryo ve tiyatro gösterileri sunuldu. Etkinlik müzik dinletisi ile sona erdi.

Programa, ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Hafik

Hafik ilçesindeki törende ise Kaymakam Mürüvvet Yücel ve Belediye Başkanı Habip Görler tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Şarkışla

Şarkışla Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Kahan Tuncer ve Belediye Başkanı Kasım Gültekin tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Askerlik Şubesi Başkanvekili Personel Astsubay Çavuş Okan Gürcan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftü Vekili Mehmet Akif Şahin tarafından yapılan duanın ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Törene, ilçe protokolü, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Miçotakis savaşta safını belli etti Trump’ı çıldırtacak sözler Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler
Eyüpspor’a Emre Akbaba’dan kötü haber Kırık tespit edildi Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
Beyin ameliyatına alınan Fatih Altaylı’nın son sağlık durumu Beyin ameliyatına alınan Fatih Altaylı'nın son sağlık durumu

13:13
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
12:23
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı
12:07
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
