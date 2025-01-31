Ulaş Karasu'dan İhraç Açıklaması

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, beş teğmenin ordudan ihraç edilmesine ilişkin; "Bu, tarihe utançla geçecek bir karardır. Teğmenlerin dosta güven, düşmana korku versin diye kınından çektikleri kılıçtan mı korktunuz! Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını bildirdikleri için teğmenleri TSK'dan ihraç etmek, ülkemizin kurucu değerlerine düşmanlıktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, sosyal medya hesabı üzerinden teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Karasu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu, tarihe utançla geçecek bir karardır. Teğmenlerin dosta güven, düşmana korku versin diye kınından çektikleri kılıçtan mı korktunuz! Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını bildirdikleri için teğmenleri TSK'dan ihraç etmek, ülkemizin kurucu değerlerine düşmanlıktır. 'Askere düşmanlık, Düşmana askerliktir.'"