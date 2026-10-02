Ulaş Kaymakamı Avcı, evlerinde ziyaret ettiği yaşlılara hediye verdi

Ulaş Kaymakamı Avcı, evlerinde ziyaret ettiği yaşlılara hediye verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, evlerinde ziyaret ettiği yaşlılara hediyeler verdi; onlara sağlık, huzur ve uzun ömür diledi. Avcı, yaşlıların tecrübelerinin toplum için büyük değer taşıdığını ve ihtiyaçlarının karşılanması için takibin sürdürüleceğini belirtti.
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı yaşlıları evlerinde ziyaret etti.
Ziyaretlerde yaşlılara hediyeler takdim eden Avcı, sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diledi.
Yaşlıların hayat tecrübelerinin toplum için büyük bir değer taşıdığını, devletin şefkat elinin her zaman yaşlıların üzerinde olduğunu belirten Avcı, tecrübeleriyle geleceğe ışık tutan çınarların her zaman yanında olduklarını ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında takibin sürdürüleceğini ifade etti.
Kaynak: AA
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