Ulaş'ta 57 Bin Hayvana Aşı Uygulandı - Son Dakika
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Ulaş'ta 57 Bin Hayvana Aşı Uygulandı

2024'te Ulaş'ta 11 bin büyükbaş ve 46 bin küçükbaş hayvana aşı yapıldı, hastalık riski azaltıldı.

13.11.2024 14:17
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Ulaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılında merkez ve köylerde 11 bin büyükbaş ve 46 bin küçükbaş hayvana şap, çiçek ve veba aşısı yaptı.

Ulaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 yılı hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında 46 bin küçükbaş hayvana çiçek ve veba aşısı, 11 bin büyükbaş hayvana ise şap aşısı yaptıklarını söyledi.

İlçede yaşayan insanlarının en önemli gelir kaynaklarından birisinin hayvancılık olduğunu belirten Doğan, "Personellerimiz aşılama konusunda hızlı şekilde hareket ederek hastalık riskini en aza indirmek için mesai mefhumunu düşünmeden aşılama çalışmalarını tamamlamışlardır." dedi.

Doğan, aşı çalışmalarının yanı sıra üreticilere hastalıklarla ilgili broşür dağıtımı yaptıklarını, hastalıklara karşı üreticilerin alacakları tedbirler konusunda bilgilendirme yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Sağlık, Tarım, Aşı, Son Dakika

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