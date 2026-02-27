Ulaş'ta Jandarma İftarı - Son Dakika
Ulaş'ta Jandarma İftarı

Ulaş\'ta Jandarma İftarı
27.02.2026 10:18
Ulaş'ta Kaymakam Eskimez ve Başkan İlbey, jandarma ile iftarda bir araya geldi.

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi.

Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığının düzenlediği iftara katılan Eskimez, Mehmetçiklerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, görevinizde başarı ve kolaylıklar nasip etsin. Toplumsal güvenin sağlanması, vatanımızın huzuru için fedakarca görev yapan tüm Mehmetçiklerimizin ramazan ayını tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı İlbey ise ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programı düzenleyenlere teşekkür etti.

İftara, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da katıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş'ta Jandarma İftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ulaş'ta Jandarma İftarı - Son Dakika
