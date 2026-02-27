Ulaş\'ta Jandarma İftarı

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi.

Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığının düzenlediği iftara katılan Eskimez, Mehmetçiklerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, görevinizde başarı ve kolaylıklar nasip etsin. Toplumsal güvenin sağlanması, vatanımızın huzuru için fedakarca görev yapan tüm Mehmetçiklerimizin ramazan ayını tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı İlbey ise ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programı düzenleyenlere teşekkür etti.

İftara, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da katıldı.