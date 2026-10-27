Ulaş'ta jandarma ve emniyet personeline 5 gün sürecek avcılık eğitimi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ulaş'ta jandarma ve emniyet personeline 5 gün sürecek avcılık eğitimi başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaş\'ta jandarma ve emniyet personeline 5 gün sürecek avcılık eğitimi başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaş Halk Eğitimi Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar işbirliğinde jandarma ve emniyet personeline yönelik avcılık eğitim kursu başladı. 5 gün sürecek kursta avcılık mevzuatı, denetim usulleri ve usulsüz avcılıkla mücadelede jandarmanın görevleri anlatıldı.

Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde jandarma ve emniyet personeline yönelik avcılık eğitim kursu açtı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli Çağrı Oltulu, Ulaş Jandarma Bölük Komutanlığında düzenlenen eğitim kursunda, çeşitli konularda bilgi verildi.

Eğitimde, avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması ve av yasaklarının takibi konularında bilgi verilirken, usulsüz avcılıkla mücadelede jandarma personelinin görev ve sorumlulukları anlatıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Haluk Doğan, jandarma ve emniyet personelinin katıldığı kursun 5 gün süreceğini söyledi.

Kursta, avcılık mevzuatı ve denetim usulleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldığını dile getiren Doğan, kursun açılmasında destek veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli ParklarHalk Eğitimi MerkeziJandarmaEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu
Seçim öncesi Trump’ı zora sokacak tecavüz suçlaması Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Fenerbahçe’de ıslıklanıyordu Yeni takımında şov yapıyor Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
15:33
Sadettin Saran kendini “Hayatımın en utanç verici günü“ diye savundu, davada karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Hayatımın en utanç verici günü" diye savundu, davada karar çıktı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:12
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
14:03
Sadettin Saran adliyeye geldi Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 15:36:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Ulaş'ta jandarma ve emniyet personeline 5 gün sürecek avcılık eğitimi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei