Ulaş\'ta jandarma ve emniyet personeline 5 gün sürecek avcılık eğitimi başladı

Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde jandarma ve emniyet personeline yönelik avcılık eğitim kursu açtı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli Çağrı Oltulu, Ulaş Jandarma Bölük Komutanlığında düzenlenen eğitim kursunda, çeşitli konularda bilgi verildi.

Eğitimde, avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması ve av yasaklarının takibi konularında bilgi verilirken, usulsüz avcılıkla mücadelede jandarma personelinin görev ve sorumlulukları anlatıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Haluk Doğan, jandarma ve emniyet personelinin katıldığı kursun 5 gün süreceğini söyledi.

Kursta, avcılık mevzuatı ve denetim usulleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldığını dile getiren Doğan, kursun açılmasında destek veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teşekkür etti.