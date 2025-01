Ulaşım Desteği Artırıldı

Güncel

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için verilen "Ulaşım Desteği'nin üst limit tutarının tek yön için bin 250 liradan bin 900 liraya yükseltildiğini, destekten bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin faydalandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için verilen "Ulaşım Desteği"nin üst limitinin tek yön için bir 900 liraya yükseltildiğini açıkladı. Göktaş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize 2025 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarını güncelleyerek tek yön için bin 250 liradan bin 900 liraya yükselttik. Şu ana kadar yaklaşık 100 milyon liralık kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uyguladığımız ulaşım desteğimizden bugüne kadar 100 binden fazla öğrenci yararlandı. Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız."