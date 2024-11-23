Ulaştı Köyü'nde Seracılık Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Ulaştı Köyü'nde Seracılık Başarı Hikayesi

Ulaştı Köyü\'nde Seracılık Başarı Hikayesi

Siirt'in Ulaştı köyü, devlet desteğiyle modern seracılıkla yıl boyunca bereketli ürünler üretiyor.

23.11.2024 12:17
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Devlet desteğiyle seracılığın geliştiği Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyü, yıl boyunca toprağın bereketinden yararlanıyor.

İlçeye bağlı 80 haneli, 750 nüfuslu Ulaştı köyünde yaklaşık 17 yıl önce fide üretimiyle başlayan modern seracılıkta, muhtardan imama, kadınlardan gençlere kadar herkes el birliğiyle fide ve sebze üretiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, "Sera Modernizasyon" ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen "Modern Seracılığın Yaygınlaştırılması" projeleriyle çeşitli desteklemelerle seracılığın yaygınlaştığı ve sera sayısının 160'a ulaştığı köyde, yıl boyunca üretim yapılıyor.

Köyde bir dönem domates, biber, patlıcan, karpuz, salatalık, çilek ve reyhan fidesi, diğer dönemlerde ise sırasıyla salatalık ve yeşil soğan yetiştiriliyor.

Sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda tarımsal kalkınmanın örnek alındığı bir yer haline gelen köyde, seraların yanı sıra diğer arazilerde de üretim gerçekleştiriliyor.

Köylülerin yetiştirdiği ürünler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere farklı bölgelerdeki illere gönderiliyor.

"Seracılık, köye dönüşleri de sağlıyor"

Muhtar Eyüp Hazar, AA muhabirine, köyde herkesin ekmeğini topraktan çıkardığını söyledi.

Devletin sağladığı imkanlarla serayla tanıştıklarını belirten Hazar, domates, biber ve diğer birçok sebzenin fidesinin ardından salatalık ve yeşil soğan yetiştirdiklerini kaydetti.

"Köylü çalışıyor, devletten de destek alıyoruz. Örtü altının yanı sıra tarlada da ürün yetiştiriyoruz. Devletimizden seracılığın daha da gelişmesi için desteklemelerin devam etmesini istiyoruz. Köyde muhtardan imama kadar herkesin serası var. Herkes uğraşıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ekmeğini kazanmaya çalışıyor." ifadelerini kullanan Hazar, bazı köylülerin bir, bazılarının da birden fazla sera sahibi olduğunu bildirdi.

Köyde yaklaşık 45 dönümlük alanda 160 seranın bulunduğunu anlatan Hazar, şöyle konuştu:

"Köyde muhtardan imama kadar herkesin serası var. Herkes uğraşıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Köyümüz sera köyü olarak anılıyor ve seracılıkta Antalya'ya benzetiliyor. Köyümüzde köylü isterse çalışıyor. İşsiz yok. Her dönem farklı ürün yetiştirildiği için yıl boyunca iş var. Seracılık, köye dönüşleri de sağlıyor. Amcam İstanbul'a taşınmıştı. 10 yıl sonra köye döndü ve seracılıkla uğraşıyor."

"Devletimiz seraya destek verdi, biz de üretim yaptık"

Seracılık yapan 12 çocuk babası Ali Hazar da 15 yıl önce tanıştığı seracılıkla ailesinin geçimini sağladığını dile getirdi.

Çocuklarının da kendisine yardım ettiğini kaydeden Hazar, "Tarlada çalışıyoruz, serayla uğraşıyoruz. Yılın 365 günü çalışıyoruz. Köyde çalışmayan yok. Devletimiz seraya destek verdi, biz de üretim yaptık." dedi.

Kasım Hatunana da sabahın ilk ışıklarıyla sera ve tarlalarda çalışmaya başladıklarını belirterek, salatalık sezonunun sonuna geldiklerini, sonra yeşil soğan yetiştireceklerini bildirdi.

Methiye Hatunana da ürettikleri ürünlerin Siirt ve çevre illerin yanı sıra diğer bölgelere de gönderildiğini belirtti.

Hatunana, seracılıkta imecenin önemine değinerek, "Hep birlikte çalışıyoruz, komşularımızla el ele vererek bu işin üstesinden geliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Tarım, siirt, Son Dakika

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