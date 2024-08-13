Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Keçiörengücü Kulübü\'nü ziyaret etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Keçiörengücü Kulübü'nü ziyaret etti.

Kulübün açıklamasına göre, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ekibin tesislerini gezen Bakan Uraloğlu, Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ile fikir alışverişinde bulundu.

Tahiroğlu, takıma sezonda başarı dileyen Uraloğlu'na isminin yazılı olduğu 61 numaralı formayı verdi.