Ulaştırma Bakanı: Ankara'nın havalimanı kapasitesi artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ulaştırma Bakanı: Ankara'nın havalimanı kapasitesi artacak

Ulaştırma Bakanı: Ankara\'nın havalimanı kapasitesi artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda üçüncü pistin, yeni terminal binalarının ve apronların gerekli olduğunu belirterek, Ankara'nın yurt dışı uçuşlarını geliştireceklerini söyledi. Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'ndaki inşaatları bitirdiklerinde Ankara'nın hava kapasitesinin daha da artacağını ifade etti.

05.04.2024 22:35  Güncelleme: 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda üçüncü pistin, yeni terminal binalarının ve apronların gerekli olduğunu belirterek, "Bu inşaatları bitirdiğimizde Ankara'mızdaki kapasiteyi daha da artıracağız. Ankara'nın yurt dışı uçuşlarına yoğun bir şekilde başladık. Bundan sonra da daha yoğun bir şekilde Ankara'nın yurt dışı uçuşlarını geliştireceğiz." dedi.

Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı yeni pist alanı inşaatında çalışan işçilerle iftar programında bir araya geldi.

Burada konuşan Uraloğlu, seçimden sonraki süreçte bazı planlı iftar programları olduğunu ama Ankara'da bulunma durumunda olduklarını ifade ederek, "Nerede işçi kardeşlerimizle iftar yapabiliriz diye bir bakın dedik, hemen aklımıza Esenboğa Havalimanı'ndaki şantiyemiz geldi. Dolayısıyla bu akşam sizin sofranıza misafir olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin çok hızlı geliştiğini, özellikle havacılık noktasında hızlı adımlar atıp birçok iş yaptıklarını anlatan Uraloğlu, Ankara'da ihtiyaçları giderme noktasında ne yapmaları gerektiğini planladıklarını söyledi.

Uraloğlu, Ankara'ya üçüncü bir pistin yanında yeni terminal binaları, yangınla ilgili birimlerin konuşlanacağı yerler, apronlar ve yeni taksi yolu gerektiğine işaret ederek, "2022 yılında bir süreç başlattık. 2023 yılının şubat ayında çalışmalara başladık. Burada yaklaşık 25 yıllık yap-işlet-devret ihalesini yaptık. Bir de 298 milyon avroluk devlet bir katkı sağladı. Bu inşaatları bitirdiğimizde Ankara'mızdaki kapasiteyi daha da artıracağız ve Ankara'nın yurt dışı uçuşlarına yoğun bir şekilde başladık. Bundan sonra da bittiği zaman daha yoğun bir şekilde Ankara'nın yurt dışı uçuşlarını geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Ülkenin her tarafına aynı hizmetleri yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, hava yolunda yeterince rekabetin olduğunu ve bu rekabeti geliştirdiklerini, vatandaşlara nasıl hizmet edeceklerinin gayreti içerisinde olduklarını aktardı.

Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

" Kadir Gecesi'ndeyiz, kıymetli bir gece. Yine önümüzde bir bayram var. İnşallah bayramı huzur, kardeşlik, birlik içerisinde geçirmeyi Allahutaala nasip etsin. Araçlarıyla memleketlerine gidecek olan kardeşlerim mutlaka trafik kurallarına uysunlar. Sağ salim ailelerine, sevdiklerine kavuşsunlar. Sizlerin ailelerinizin de eşlerinizin, anne ve babalarınızın, çocuklarınızın bayramını kutluyorum. Şimdiden bayramınız mübarek olsun."

Kuleyi ziyaret etti

Bakan Uraloğlu, iftardan önce telefonuyla özçekim yaparak tüm salonun fotoğrafını çekti. Yemeğin ardından da bazı işçilerle fotoğraf çektirdi. Havalimanındaki hava trafik kontrol kulesini de ziyaret eden Uraloğlu, hava kontrol görevlilerinin çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Esenboğa Havalimanı, Ankara, Ulaşım, Havacılık, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma Bakanı: Ankara'nın havalimanı kapasitesi artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:24 DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı
21:52 İliç’teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz
21:00 Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı
20:59 Mazbata töreninde kavga MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’ne kafa atıp burnunu kırdı Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı
22:40 Seçimi kazanan belediye başkanına makam aracı içi su dolu şekilde teslim edildi Seçimi kazanan belediye başkanına makam aracı içi su dolu şekilde teslim edildi
20:48 BAT sigara grubuna zam yapıldı En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu
19:37 Beşiktaş’taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı Beşiktaş'taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:25 Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 23:59:29. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı: Ankara'nın havalimanı kapasitesi artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement