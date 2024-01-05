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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Gediz Kavşağı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Gediz Kavşağı'nda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa programı kapsamında Gediz Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, bölgede çalışmaların hızla başlaması için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtti. Proje ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğu azalacak ve hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Gediz Kavşağı\'nda incelemelerde bulundu
05.01.2024 - 20:27,  Güncelleme: 20:35
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa programı kapsamında Gediz Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Bölgede çalışmaların hızla başlaması için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Büyükşehir belediyemiz burada gerekli imar çalışmalarını yaparak, bütçeye bir kamulaştırma yükü eklemeksizin iş birliği içerisinde projeyi yaptık. İhale sürecini başlatıyoruz, hızlıca başlayarak, bitireceğiz. Hem Karayollarındaki arkadaşlarımıza hem de büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da beraberce inşallah takipçisi oluyoruz. Söz konusu kavşağımız; Manisa- Akhisar- Balıkesir- Bursa- İstanbul Yolu, Manisa Çevre Yolu, Manisa- İzmir Yolu ve Manisa- Turgutlu- Uşak yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Proje ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğu azalacak ve söz konusu güzergahlar arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacağız. Aynı zamanda, kavşak bölgesinden otogara farklı noktalardan erişim imkanı da sunmuş olacağız diye konuştu.

'YILDA YAKLAŞIK 3 MİLYON 100 BİN VATANDAŞIMIZA HİZMET EDİYORUZ'

Bakan Uraloğlu, daha sonra Manisa Öğretmenevi'ndeki il koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Uraloğlu, demiryolları ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, Biz şu an itibariyle demiryollarında yılda yaklaşık 3 milyon 100 bin vatandaşımıza hizmet ediyoruz. En önemli projemiz İzmir- Manisa- Ankara Yüksek Hızlı Tren hattımızdır. 824 kilometre olan hattın 624 kilometreye düşüreceğiz ve Ankara'ya yaklaşık 3 saat gibi bir sürede gideceğiz. Yaklaşık yüzde 63'ü bitti. Hedefimiz 2026 yılının sonunda bitirerek hizmete açmaktır. Çalışmalar devam ediyor dedi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Manisa Valisi Enver Ünlü'yü, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner'i, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ve AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı'yı ziyaret etti. AK Parti ziyaretinde partililerle bir araya gelen Uraloğlu, mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerin önemine değindi. Cumhur İttifakı belediyeciliği ile Manisa'da hizmetlerin kalitesini ve hızını biraz daha artıracaklarını belirten Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Manisa'ya bütün imkanlarıyla destek vereceklerini ifade etti. (DHA)

Kaynak: DHA
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