Ulaştırma Bakanı Instagram Yetkilileriyle Görüşecek

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(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda; bugün Instagram yetkilileriyle görüşeceklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X'ten yaptığı paylaşımda Instagram'ın yetkilileriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu. Uraloğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi.

Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek.

Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."