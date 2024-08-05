Ulaştırma Bakanı Instagram Yetkilileriyle Görüşecek - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Instagram Yetkilileriyle Görüşecek

Ulaştırma Bakanı Instagram Yetkilileriyle Görüşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle görüşmek için bir araya geleceklerini duyurdu. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerin iletilmesi bekleniyor.

05.08.2024 12:46
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(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda; bugün Instagram yetkilileriyle görüşeceklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X'ten yaptığı paylaşımda Instagram'ın yetkilileriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu. Uraloğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi.

Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek.

Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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