Ulaştırma Bakanı Şabanözü-Çubuk-Ankara yolunu bölünmüş yolla bağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz çok uzamadan Şabanözü'nü Çubuk'a oradan dolayısıyla Ankara'ya bölünmüş yolla bağlamış olacağız." dedi.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Bakan Uraloğlu, Şabanözü ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ilçede önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.
Türkiye'yi bölünmüş yollarla donattıklarını belirten Uraloğlu, "Ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla ördük, örümcek ağı gibi ördük. Her tarafta bölünmüş yolumuz var ama Çankırı'mıza baktığımız zaman bir taraftan Kastamonu'ya bölünmüş yolumuzu yaptık, öbür taraftan Ankara'ya bitirdik, öbür taraftan Kırıkkale'ye sadece Delice'nin orada birkaç yüz metre heyelan kaldı, onu da bitirdik mi ora da bölünmüş yol olacak. Öbür taraftan buradan çıktık mı biz İstanbul'a kadar, öbür taraftan Erzurum'a, Samsun'a, Merzifon'a, Amasya'ya kadar her tarafı bölünmüş yollarla biz donattık." dedi.
Şabanözü-Ankara yolunda da çalışmaların devam ettiğini dile getiren Uraloğlu, "Ben gelirken Çubuk üzeri geldim ve orada çok güzel bir çalışmamız var. Asfalt öncesi çalışmamızı yürütüyoruz. Bir ikmal ihalesi olacak, bunu da bu sene yapacağız Allah'ın izniyle. Biz çok uzamadan Şabanözü'nü Çubuk'a oradan dolayısıyla Ankara'ya bölünmüş yolla bağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.
Şabanözü Ankara kara yolu üzerinde telefonun çekmediği noktaların olduğunu da bildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, onu da en kısa zamanda halledeceklerini kaydetti.
Şabanözü Orta yolunun da ihalesini yaptıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:
"'Yol sadece Orta'ya kadar mı' diyorlar, onda da ileriye doğru devam edeceğiz, D100'e kadar devam edeceğiz. Faik kardeşim belediye başkanlığı döneminde bu yolların yapılmasıyla ilgili çok talepkar oldu. Şabanözü'ne de çok güzel işler yaptı, biz de takip ediyoruz. Sizlerin teveccühü, yaptığımız kamuoyu yoklamaları en son Cumhurbaşkanımızın takdiriyle tekrar Faik kardeşimizi sizin huzurunuza getirdik. Şimdi Faik kardeşim 31 Mart'a kadar size, 31 Mart'tan sonra bize emanet."
Bakan Uraloğlu, Ankara'da ve İstanbul'da yaşayan Çankırılıların oralarda da AK Parti'nin adaylarını desteklemelerini istedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da bütün Türkiye'nin hem demir ağlarla hem kara yollarıyla, tüneller, viyadüklerle donatıldığını aktardı.
Akbaşoğlu, "80 yılda 6 bin kilometrelik yolu 21 yılda 30 bin kilometreye çıkarttılar. Allah onlardan razı olsun diyorum. 5 yıl önce Şabanözü'nde ne söz verdiysek onların hepsini yerine getirdik. 'Çubuk, Şabanözü, Orta yolunu başlatacağız' demiştik, başlattık. Ne söz verdiysek yerine getirdik, Allah'ın izniyle bundan sonra da Faik Özcan başkanımızla beraber durmak yok, yola devam." dedi.
Şabanözü ilçesindeki mitingin ardından Kurşunlu ilçesinde teşkilat buluşması gerçekleştirildi. Burada Bakan Uraloğlu, vatandaşlara hitabının ardından Korgun ilçesine geçerek partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.
Konuşmasında, Korgun Kurşunlu arasındaki yolun büyük kısmının bittiğini belirten Bakan Uraloğlu, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi.
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