Ulaştırma Bakanı: Türkiye'nin ulaştırma hedefleri

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcı sayısının 75 milyon olduğunu belirterek, "Bu da dünya genelindeki kullanıcı sayısının yüzde 1,4'üne karşılık gelmektedir. Ülkemizde internette geçen süre günlük 7 saatle dünya ortalamasının yüzde 8 üzerindedir." dedi.

Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Bölünmüş yolların ülke yol ağının yüzde 43'ünü oluşturduğunu, yol ağında hareket eden trafiğin ise yüzde 83'üne hizmet verdiğini anlatan Uraloğlu, "Son 22 yılda hayata geçirdiğimiz 479 kilometre köprü ve viyadükle toplam uzunluğu 790 kilometreye, 717 kilometre tünel yapımı ile de toplam uzunluğu 767 kilometreye çıkardık. Ülkemizde taşıt sahipliğindeki artış nedeniyle hareketliliğin artması, kara yollarındaki taşıt kullanımını yüzde 195 arttırmıştır. Trafik güvenliğinde çok önemli bir gelişme sağladık. 100 milyon taşıt-kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 77'lik bir azalma oldu." diye konuştu.

Uraloğlu, her iki araçtan birinin 2035'te elektrikli olması, paylaşımlı seyahat oranının yüzde 14'e, internet erişimli bağlantılı araçların oranının ise yüzde 68'e ulaşmasını beklediklerini vurgulayarak, bu alanda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bölünmüş yol ağını 2028'de 31 bin 250 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yol Medeniyettir' vizyonuyla, büyük kara yolu projelerimizle ülkemizi yarınlara taşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Sarıyer- Kilyos Tüneli ile Sarıyer'e ulaşım süresi 35 dakikadan 5 dakikaya düşecek"

Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir parçası olan 45 kilometrelik Nakkaş- Başakşehir Projesi'nin 2026 yılı içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sarıyer-Kilyos Tüneli ile Sarıyer'e ulaşım süresi 35 dakikadan 5 dakikaya düşecek. Mersin- Antalya arasındaki 440 kilometrelik Akdeniz Sahil Yolu'nun 404 kilometresi tamamlandı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ankara-Kırıkkale- Delice Otoyolu ve Antalya- Alanya Otoyolu projelerimizin yapım çalışmalarına başladık. Otoyol ağımızı genişleterek, ülkemizin ulaşım altyapısını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getiriyoruz. Kuzey Marmara Otoyolunu Ankara'ya bağlayacak önemli bir proje olan Orta Anadolu Otoyolunu, planlarımıza dahil ettik."

"Hava yolu yolcu trafiği sıralamasında Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, hava yolu ulaşımının, mesafeleri kısaltmanın ötesinde, ülkenin sosyal ve ekonomik refahına katkı sağlamakta stratejik öneme sahip olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin toplam yolcu trafiği sıralamasında Avrupa'da, 2019'da 5'inci sıradan 2023'de 3'üncü sıraya, dünyada ise 10'uncu sıradan 7'nci sıraya yükseldiğini söyledi.

İstanbul, Sabiha Gökçen, Antalya, Esenboğa, Adnan Menderes ve Dalaman havalimanlarının, Avrupa ve dünya sıralamalarında elde ettikleri başarılarla ülkenin havacılık altyapısındaki güçlü konumunu pekiştirdiğini aktaran Uraloğlu, "2003'te 26 olan iç hat uçuş noktası sayımızı, 2024'te 58'e çıkardık ve 2025'te yurt içi uçuş frekans sayımızı yüzde 10 artırıyoruz. Böylece sizden gelen talepleri karşılamaya gayret ediyoruz. Aynı dönemde, 50 ülkede 60 noktaya uçarken, uçuş ağımızı 287 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 347 noktaya ulaştırdık." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, hava yollarında dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri haline gelen ülkede, 22 yılın sonunda Hava Ulaştırma Anlaşması yapılan ülke sayısının 81'den 175'e çıkarıldığını ifade etti.

Kritik sistemlerde dışa bağımlılığı azaltan Yerli ve Milli Hava Trafik Görüntüleme yazılımı İRADE'yi, Çukurova ve Atatürk havalimanlarında kullanmaya başladıklarını anlatan Uraloğlu, "14 hava kampüsümüzle VTOL ve sabit kanatlı hava araçlarının kullanımına uygun vertiport alanları oluşturduk. İHA sayısı 79 bine, İHA Pilot Lisansı sahipliği ise 1 milyon 600 bine ulaştı. İHA'ların güvenli ve emniyetli yönetimi için İHA Takip ve Trafik Yönetimi Sistemi Projesi'ni başlattık." sözlerini sarf etti.

Sektöre ilişkin çalışmalar ve tamamlanan projeler hakkında bilgi veren Uraloğlu, 2025'te yıllık 2,5 milyon yolcu kapasitesine sahip Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nı tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Hatay Havalimanı'nın PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi Projesi'ni hayata geçireceklerini kaydeden Uraloğlu, Kapadokya Havalimanı Terminal Binası'nı yenileyerek 10 bin 650 metrekarelik yeni terminal binası, Siirt Havalimanı için ise yaklaşık 3 bin 400 metrekare büyüklüğünde yeni terminal binası yapacaklarını aktardı. Uraloğlu, Yozgat ile Bayburt- Gümüşhane havalimanlarını 2026'da hizmete alacaklarını, Trabzon Yeni Havalimanı projesinin birinci etap çalışmalarının da hızla ilerlediğini anlattı.

"Denizcilikte amacımız, dünyada ilk 10'a girmektir"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin, denizcilik sektöründe büyüyen altyapısı ve stratejik yatırımlarıyla önemli merkez haline geldiğine dikkati çekerek, 38 ülkeyle gemi insanı tanıma anlaşmasına sahip Türkiye'de, 141 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşkın amatör denizcinin bulunduğu vurguladı.

Türk Sahipli Deniz Ticaret Filosunun 2 bin 107 gemi ve 52,7 milyon dedveyt ton kapasitesiyle dünyada 11'inci sıraya yükseldiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız, ilk 10'a girmektir ve bu doğrultuda hızla ilerliyoruz. Dünyanın en iyi 100 konteyner limanı arasında ülkemizden 4 limanımız yer aldı. 1936 Montrö Türk Boğazlar Sözleşmesi'ndeki 'Altın Frank' birimi üzerinden yapılan son 3 yıldaki güncellemelerle, boğaz geçişlerinden elde edilen yıllık gelir 38 milyon dolardan 212 milyon dolara çıkarıldı. Gemi inşası yaşam döngüsünün tüm aşamalarını ülkemizde hayata geçiriyor; tasarım, üretim, operasyon, bakım ve geri dönüşüm süreçlerini modern teknolojilerle gerçekleştiriyoruz. Bunu yapabilen az sayıda ülkeden biriyiz. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimiz için KKTC'deki Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projemizi, HAVELSAN işbirliğiyle yürütmekteyiz. Mavi Ekonomi ve Deniz Saha Planlaması ile denizlerimizdeki güneş, rüzgar enerjisi, yer altı kaynakları ve balıkçılık faaliyetlerinden maksimum faydayı sağlamayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, Demre Yat Limanı altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, üstyapı çalışmalarının ardından 2026'da hizmete almayı planladıklarını aktararak, 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı çalışmalarını 2025'te tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

"Yerli ve Milli 5G Haberleşme Projesi ile dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız"

Küreselleşen dünyada ülkelerin rekabet edebilmesi için sağlam iletişim altyapısına sahip olmalarının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin e-devlet uygulamalarında, 37 ülke arasında 83 puanla 10'uncu sırada yer alarak, 76 olan AB ortalamasını geride bıraktığını belirtti.

Uraloğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile haberleşme altyapısındaki dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "11 ildeki 34 lokasyonda 5G şebekesi kuruluyor, izinler kapsamında testler gerçekleştiriliyor. Bu adımla yerli ve milli teknolojilerle güçlü iletişim altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Ülkemizde sosyal medya kullanıcı sayısı 75 milyon olup bu da dünya genelindeki kullanıcı sayısının yüzde 1,4'üne karşılık gelmektedir. Ayrıca, ülkemizde internette geçen süre günlük 7 saatle dünya ortalamasının yüzde 8 üzerindedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki uydu çalışmaları hakkında da bilgi veren Uraloğlu, Türksat 1A ile başlayan uzay yolculuğunda, Türksat 6A ile büyük adım atarak haberleşme kabiliyetini önemli ölçüde geliştirdiklerini söyledi.

Yüzde 81 yerli imkanlarla üretilen Türksat 6A'nın temmuzda uzaya fırlatılmasıyla Türkiye'nin uydu üretebilen 11 ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Türksat 6A, yıl sonuna kadar hizmete girecek ve uydularımızın kapsama alanı 3,5 milyardan 5 milyar nüfusa ulaşacak." dedi.

PTT ile iletişimden e-ticarete kadar birçok alanda ülkenin her köşesine hizmet sunduklarını anlatan Uraloğlu, " Türkiye Kart, tek kartla toplu taşıma, para transferi ve alışveriş imkanı sunmayı hedefliyor. Şu anda 5 şehrimizde aktif olan kartın, 18 ilimizde kullanılması için çalışmaları sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme alanındaki yatırımlarla ülkeyi küresel lojistik ve iletişim merkezi haline getirdiklerini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

(Bitti)