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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Akhisar-Gördes yolunda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Akhisar-Gördes yolunda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akhisar-Gördes yolunun yapımı hakkında incelemelerde bulundu. Yolun proje bedeli, tamamlanmasıyla birlikte sağlayacağı tasarruf ve karbon emisyonu azaltımı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, Manisa'nın ulaşım ve iletişim altyapısının gelişimi için yapılan yatırımları da açıkladı. Ayrıca, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin Manisa ayağının da devam ettiğini belirtti.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Akhisar-Gördes yolunda incelemelerde bulundu
05.01.2024 - 12:37,
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Akhisar-Gördes yolunda incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 54,4 kilometre uzunluğundaki Akhisar-Gördes yolunun proje bedelinin 815 milyon lira olduğunu söyledi.

Projede yaşanan hukuki süreçlerden dolayı yapım sürecinde henüz istenen seviyeye gelemediklerini belirten Uraloğlu, "2022 yılı ekim ayında yeni yüklenicimiz ile sözleşme imzalayarak iş yeri teslimini gerçekleştirdik. Yolun da 1,6 kilometrelik kesimini bitirdik. An itibarıyla bütün üretim tesislerini kurduk, gerekli bütün makinelerini iş yerlerine getirdik. Bundan sonra hızla çalışacağız. Yolumuzu 2025 yılında hizmete açacağız inşallah." dedi.

Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla 50 dakikalık ulaşım süresinin 39 dakikaya düşeceğini, bunun yıllık 105 milyon liralık tasarrufu sağlayacağını, karbon emisyonunu da 3 bin 912 ton azaltacağını söyledi.

Bakanlık olarak yaptıkları projelerle Manisalıların yaşam kalitesini yükselttiklerini ve kenti bölgenin lider şehirlerinden biri haline getirdiklerini kaydeden Uraloğlu, "2002 yılından bu yana Manisa'nın ulaşım ve iletişim altyapısının gelişimi için yaklaşık 92 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 82 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 625 kilometreye, 72 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 574 kilometreye çıkardık." dedi.

Bakan Uraloğlu, bu süreçte İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında Manisa'ya 125 kilometre otoyol kazandırdıklarını, Sabuncubeli Tüneli ile İzmir-Manisa arasındaki seyahat süresini 15 dakikaya düşürdüklerini belirtti.

Bazı projelerin de devam ettiğini dile getiren Uraloğlu, bugün Gediz Köprülü Kavşağı'nın yapılacağı alanda da incelemelerde bulunacaklarını, birçok yolun kesişim noktasındaki kavşağın tamamlanmasıyla bölgedeki trafik yoğunluğunun azalacağını vurguladı.

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi

Uraloğlu, Manisa'nın çok köklü bir demir yolu kültürünün bulunduğunu belirterek, "Ankara-İzmir Hızlı Demir Yolu Projesi kapsamında Manisa'yı da hızlı trenle tanıştıracağız. Yapım çalışmalarımız etap etap devam ediyor." dedi.

Altyapı çalışmalarında yüzde 62,9 fiziksel ilerleme sağladıklarını ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi:

"Kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri de hızla devam ediyor. İnşallah 2026 yılı sonunda projemizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir mevcut demir yolu 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate düşecek. Ankara ile Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek. 21 yıldır olduğu gibi, 2024 yılında da yenilikçi projelerle, sürdürülebilir çözümlerle ve teknolojinin gücünü kullanarak ülkemizin ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz."

Manisa'da AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle hizmetlerine yenilerini ekleyeceklerini belirten Uraloğlu, "Kimsenin şüphesi olmasın ki Manisa'ya hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve Manisa'yı geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'na Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner eşlik etti.

Kaynak: AA
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