Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, özel jetle seyahatine yanıt verdi - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, özel jetle seyahatine yanıt verdi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, özel jetle seyahatine yanıt verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da katıldığı toplantıya Rönesans Holding'e ait özel jet ile gitmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Uraloğlu, bakanlığın ilgili firmayla olan sözleşmesinde ulaştırma ile ilgili eğitim ve sempozyum masraflarının taraflarından karşılanacağını belirtti.

28.05.2024 14:00
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(ANKARA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de; Almanya'da katıldığı toplantıya Rönesans Holding'e ait özel jet ile gitmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Uraloğlu, "Bakanlığa büyük iş yapan ilgili firmanın sözleşmesinde 31. maddede, bu anlamdaki kendi konuları ile ilgili yani ulaştırma ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki eğitim, sempozyum ile ilgili masraflar bilabedel olmak üzere taraflarından karşılanır diye bir imkan var. Yani ne kiralama ne ödeme ne de müteahhit firmaya borçlu kalma vardır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda bugün sunum yaptı. Sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Rönesans Holding'e ait bir uçakla Almanya'da toplantıya katılmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Benim yurt dışı gezimle ilgili aklınızda soru işareti kalmasın. Ben soruyu şöyle sormanızı isterdim; niye gittin, nereye gittin, özel işine mi gittin, gidiş gerekçen neydi... Sadece oradaki bir tarafını öne çıkartarak, kamuoyu da yönlendirilerek böyle bir durum ortaya çıktı. Şimdiye kadar açıklama yapmadım neden; kamuoyunda tekrar gündeme gelmesini istemedim. Oradaki gerekçe şuydu: Uluslararası Ulaşım ve Ulaştırma Forumu düzenleniyor ve 69 ülke bakan düzeyinde katılıyor. Biz de buraya genel müdürlerimizle, sektördeki paydaşlarımızla katıldık. Bakanlığa büyük iş yapan ilgili firmanın sözleşmesinde 31. maddede, bu anlamdaki kendi konuları ile ilgili yani ulaştırma ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki eğitim, sempozyum ile ilgili masraflar bilabedel olmak üzere taraflarından karşılanır diye bir imkan var. Burada ne bir uçak kiralaması var ne devletin ilave bir ücret ödemesi var. Böyle bir imkanla biz 4 günlük programı iki günle sınırlandırdık. Yani ne kiralama ne ödeme ne de müteahhit firmaya borçlu kalma vardır."

Kaynak: ANKA

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