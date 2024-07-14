Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Suçatı Şelalesi'ni İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Suçatı Şelalesi'ni İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürün ilçesindeki Suçatı Şelalesi'nin bulunduğu bölgeyi inceledi. Boyraz ve Vali Yılmaz Şimşek, şelale bölgesinde yapılan ve yapılması planlanan düzenlemeler hakkında bilgi aldı. Suçatı Şelalesi'nde çevre düzenleme çalışmalarının kısa süre içerisinde başlaması planlanıyor. Ayrıca Boyraz'ın girişimiyle bölgede yapılan sulama projesi sayesinde 400 hektarlık tarım alanı suya kavuştu.

14.07.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürün ilçesindeki Suçatı Şelalesi'nun bulunduğu bölgeyi inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Boyraz ve Vali Yılmaz Şimşek, yaklaşık 68 metre yükseklikten dökülen Suçatı Şelalesi bölgesinde yapılan ve yapılması planlanan düzenlemeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye'nin en uzun şelaleleri arasında yer alan Suçatı Şelalesi'nde, Valilik ve ilgili kurumların destekleriyle çevre düzenleme çalışmalarının kısa süre içerisinde başlaması planlanıyor.

Boyraz'ın girişimi ve takibi sonucunda yaklaşık 100 yıldır tarımsal sulamaya hasret kalan bölgede yapılan sulama projesi ile 400 hektarlık tarım alanı suya kavuşmuştu.

Kaynak: AA

Yılmaz Şimşek, Osman Boyraz, Suçatı, Gürün, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Suçatı Şelalesi'ni İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:24 Görüntüler ortaya çıktı Trump’a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler Görüntüler ortaya çıktı! Trump'a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler
12:11 Donald Trump’a suikast girişimi Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:51 Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı
09:53 Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
13:55 Böyle komşu düşman başına Kapıya dayanıp “Seni delik deşik edeceğim“ diye tehditler savurdu Böyle komşu düşman başına! Kapıya dayanıp "Seni delik deşik edeceğim" diye tehditler savurdu
12:47 Ünlü Astrolog uyarmıştı Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası o sözleri gündem oldu Ünlü Astrolog uyarmıştı! Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası o sözleri gündem oldu
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 15:27:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Suçatı Şelalesi'ni İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement