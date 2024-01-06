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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan tercihi eleştirdi - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan tercihi eleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rumeli Türkleri Derneği ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, 2019 yılında yapılan tercihin yanlış olduğunu belirtti. Uraloğlu, beklenen hizmetlerin verilmediğini ifade ederek, İstanbul'da yüklerinin artırılmasını istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi\'ne yapılan tercihi eleştirdi
06.01.2024 - 18:34,  Güncelleme: 19:26
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RUMELİ Türkleri Derneği ziyareti sırasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Büyükşehir belediyesine 2019 yılında vatandaşlarımız oy verdi. Bu tercih yanlıştır, siz yanlış tercihte kullandınız diyebilir miyiz? Yok, demek ki biz kendimizi yeterince ifade edememişiz. Ama gerçekten beklenen hizmetlerin verilmediğini görüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Kocatepe Camii'nde İlkseç Vakfı öğrencileriyle bir araya gelerek öğle namazı kıldı. Vakıf önünde toplananlarla sohbet etti. Sonrasında İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Bayrampaşa Devlet Hastanesi Yanı Avrupa Otoyolu Üzeri Kapatılma Projesi'ni yerinde inceledi. Proje yapım ekibiyle planlama üzerine görüştü. Daha sonra esnaf ve vatandaşlarla görüşen Uraloğlu, Altıntepsi Mahallesi Arda Turan Caddesi'ndeki dükkanları, Rumeli Türkleri Derneği'ni ziyaret etti. Rumeli Türkleri Derneği'ndeki ziyarete Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Adnan Şahinler de katıldı.

"AİDİYET DUYGUSUYLA HAREKET EDİYORUZ"

Burada konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugünkü ziyaretimizi Bayrampaşa'ya ayırdık. Etkinlikler yaptık. Şimdi de sizlerle beraberiz. İlçe başkanımız, belediye başkanımız, il başkanımız gün boyu bizimle oldu. Bakan yardımcısı arkadaşımı sizler yakından tanıyorsunuz. Bugün de genel başkanımız ve şube başkanımız sağ olsun ev sahipliği yaptı. Aşağıda biraz sohbet ettik. Şimdi bu dayanışma derneklerinin kurulma amaçları vardır. Elbette bir araya gelinir, mutlaka dayanışma sağlanır. Ama sadece bir kurum dayanışması değildir. Bazı derneklerde biz bunu görüyoruz. Sadece bir aidiyet duygusuyla hareket edip, başka da bir faaliyetleri olmuyor. Ama ben biraz bilgi aldım. Allah razı olsun. Birçok öğrenciye burs veriyorsunuz. Belirlenmiş ailelere düzenli olarak yardım yapıyorsunuz. Bu gerçekten kıymetli. Sağ olun, yoksa hani biz buradayız, biz buyuz demek elbette kıymetli ama tek başına bence yeterli değil. Siz bunu layıkıyla yerine getiriyorsunuz. Ben bunu öğrenmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum" dedi.

"İSTANBUL'DA YÜKÜMÜZÜ ARTTIRIN"

Bakan Uraloğlu, "Mustafa Kemal Atatürk ne dedi? 'Muhacirler, kaybedilmiş toprakların bize aziz hatıralarıdır' dedi. Onun için siz gittiğiniz yerde gerçekten dokunduğunuz yerlerde oranın hayatından sosyal yaşantısına etki ediyorsunuz. Destek veriyorsunuz. Bizim milli ve manevi değerlerimizi yaşatıyorsunuz. Bu anlamda da teşekkür ediyorum. Ulaştırma öncesinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nde uzun bir hayat hikayemiz var. Ben Türkiye'de ve yurt dışında da birçok yere gittim. Burada gerek belediye başkanımız olsun gerek genel başkanımız olsun şube başkanımız olsun sizlerin bakanlıktan beklentileri ve talepleri var. Şimdi bende tam sizin dayanışma derneğinde yaptığınız gibi öyle sadece bir araya gelmek değil amacımız. Ben de sadece siyaset yapmadım. Biz bir taraftan da siyaset için sadece bir siyaset yapmadık. Bizim de sizlerden beklentilerimiz var. Bayrampaşa'nın önceki yıllardaki oy oranlarına baktım. Siz o zaman bizi öyle bir buradan yollayacaksınız ki sizin dediklerinizi biz yapmak zorundayız. Büyükşehir belediyesine 2019 yılında vatandaşlarımız oy verdi. Bu tercih yanlıştır, siz yanlış tercihte kullandınız diyebilir miyiz? Yok demek ki biz kendimizi yeterince ifade edememişiz. Ama şunu da görüyoruz gerçekten beklenen hizmetlerin verilmediğini görüyoruz. Burada merkezi yönetim ile beraber özellikle büyük şehrin uyumunu yakalamamız gerekiyor. Burada aynı ritimde yürümek kıymetli. Yoksa birisini eleştirmek ve kötülemek değil. Ona ihtiyacımız yok. Biz sadece bunun daha iyisini yapma yeteneğine sahibiz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bayrampaşa'da ve İstanbul'da bizim yükümüzü artırın biz sizden şikayetçi olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan tercihi eleştirdi - Son Dakika


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