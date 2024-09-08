Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Yerli ve Milli Teknolojilerle Siber Tehditlere Karşı Mücadele - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Yerli ve Milli Teknolojilerle Siber Tehditlere Karşı Mücadele

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli teknolojilerin siber tehditlerle mücadelede büyük önem taşıdığını belirterek, ulusal güvenliğimize ve ekonomimize katkı sağlayacaklarını söyledi.

08.09.2024 11:49
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber tehditlerle mücadelede yerli ve milli teknolojilerin büyük önem taşıdığını belirterek, "Tasarımdan itibaren güvenlik ilkesiyle yerli ve milli olarak ürettiğimiz teknolojiler fark yaratıyor. Yerli ve milli siber güvenlik hizmetlerini kullanarak, dışa bağımlılığı azaltıp ulusal güvenliğimize ve ekonomimize katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin siber güvenlik alanında vizyon belgesi olan "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı" hazırlıklarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla tamamlanarak Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandığını hatırlattı.

Teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla ilerlerken siber güvenlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Yeni teknolojilerle gelişen ve karmaşıklaşan siber risk ve tehditler karşısında siber sahamızın 7 gün 24 saat korunması için özverili teknik çalışmalar gerçekleştiriyor, politika ve stratejilerimizi inşa ediyoruz. 2024-2028 dönemini kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda insan, savunma, caydırıcılık ve işbirliği temaları etrafında şekillenen stratejik amaçlarımızı ve hedeflerimizi belirledik. Belgeyle siber güvenlik alanında elde ettiğimiz kazanımlara yenilerini ekleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

6 stratejik amaç ve 18 hedef bulunuyor

Bakan Uraloğlu, planı oluşturan bileşenlere ilişkin de bilgi verdi. Planın stratejik siber güvenlik yaklaşımının somut kazanımlara dönüştürülmesine yönelik bir yapıda hazırlandığına işaret eden Uraloğlu, "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi içinde, temalardan yola çıkarak 6 stratejik amaç belirledik. Stratejik amaçlarımız doğrultusunda ulaşılması planlanan 18 ulusal siber güvenlik hedefimiz bulunuyor. Eylem planımız da hazır. Hedeflerimiz için yapacağımız kapsamlı çalışmaları içeren 61 eylem maddesi hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, karmaşıklığı ve sıklığı artan siber tehditlerin büyük ölçekli ekonomik zararlara, can kaybına, ulusal güvenlik açıklarına veya kamu düzeninin bozulmasına neden olabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Siber dayanıklılığın artırılmasıyla siber risklere ve tehditlere karşı savunmanın güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Siber dayanıklılığın sağlanması için güvenliğe yönelik risklerin belirlendiği ve değerlendirildiği risk temelli analiz yaklaşımlarının yanı sıra acil durum ve iş sürekliliğine yönelik planlamaların hayata geçirilmesi önem arz ediyor. Ulusal ve uluslararası tatbikatlarla da siber dayanıklılık seviyemizin artırılması hususundaki çalışmalarımız devam ediyor."

"Sıfır güven anlayışıyla tedbirlerin belirlenmesi gerekiyor"

Uraloğlu, siber savunma çalışmalarının risk ve tehditlerin erken tespiti ve önlenmesini temel alarak proaktif şekilde gerçekleştirilmesinin önem taşıdığını bildirdi. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin güvenli kullanımının tüm dünyada artan bir gereklilik haline geldiğini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Siber güvenlik zafiyetlerinin tespitine, ilgili taraflara bildirimine ve güncel siber tehdit istihbaratı paylaşımına yönelik ulusal kapasitenin ve kabiliyetlerin artırılarak ulusal siber güvenliği tehdit edecek unsurların yapay zeka ve büyük veri altyapılarıyla da erken tespitini ve önlenmesini amaçlıyoruz. 5G ve nesnelerin interneti teknolojileriyle hızla artan bağlantı sayısı, bulut bilişim kullanımı gibi gelişmeler, artan risk ve tehditlere karşı korunabilmek için 'sıfır güven' anlayışıyla tedbirlerin belirlenmesini gerektiriyor. Ayrıca yeni teknolojilerin siber güvenlik çalışmalarına entegre edilmesiyle de teknolojinin çift yönlü olarak değerlendirilmesi bir gereklilik haline geliyor."

Siber tehditlerle mücadelede yerli ve milli teknolojilerin önemine değinen Bakan Uraloğlu, "Tasarımdan itibaren güvenlik ilkesiyle yerli ve milli olarak ürettiğimiz teknolojiler fark yaratıyor. Yerli ve milli siber güvenlik hizmetlerini kullanarak, dışa bağımlılığı azaltıp ulusal güvenliğimize ve ekonomimize katkı sağlayacağız. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin dünya pazarlarındaki payını artırmayı ve ülkemizin tüm hedeflerine siber güvenlik teknolojileri kapsamında katkı vermeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Yerli ve Milli Teknolojilerle Siber Tehditlere Karşı Mücadele - Son Dakika

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