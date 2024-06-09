Ülkü Ocakları Birliği Kurucu Genel Başkanı İbrahim Doğan Toprağa Verildi - Son Dakika
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Ülkü Ocakları Birliği Kurucu Genel Başkanı İbrahim Doğan Toprağa Verildi

Ülkü Ocakları Birliği Kurucu Genel Başkanı İbrahim Doğan Toprağa Verildi

Ülkü Ocakları Birliği Kurucu Genel Başkanı ve KBB uzmanı Dr. İbrahim Doğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Doğan için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve birçok siyasi ve seveni katıldı. Cenaze namazının ardından İbrahim Doğan, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

09.06.2024 18:31
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Ülkü Ocakları Birliği Kurucu Genel Başkanı, KBB uzmanı Dr. İbrahim Doğan (77), toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Doğan için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Doğan'ın ailesinin yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, milletvekilleri, siyasiler, sevenleri ve yakınları katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Doğan ailesi taziyeleri kabul etti.

İbrahim Doğan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ülkü Ocakları Birliği Kurucu Genel Başkanı İbrahim Doğan Toprağa Verildi - Son Dakika

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