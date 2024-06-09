Ülkü Ocakları Birliği Kurucu Genel Başkanı, KBB uzmanı Dr. İbrahim Doğan (77), toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Doğan için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye, Doğan'ın ailesinin yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, milletvekilleri, siyasiler, sevenleri ve yakınları katıldı.
Cenaze namazı öncesinde Doğan ailesi taziyeleri kabul etti.
İbrahim Doğan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Ülkü Ocakları Birliği Kurucu Genel Başkanı İbrahim Doğan Toprağa Verildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?