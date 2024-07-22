Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş, darpla ilgili görüntüleri tutuklu sanık Emre Yüksel\'e gönderdi

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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklu sanıklardan "Ben hayatım boyunca da kimseyi bir suça sevk etmedim" savunması yapan Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın yine tutuklu sanıklardan Emre Yüksel'e bir kişinin darbedildiği anlara ait görüntüleri gönderdiği ortaya çıktı. Duruşmada "Ülkü Ocakları camiasından tanıdığım tek isim Tolgahan Demirbaş" diyen dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın da Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile görüşmek istediği öğrenildi.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada suça azmettirmeden dolayı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası istenen Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın yine tutuklu Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel'e darbedilmiş bir kişinin fotoğrafını gönderdiği ve darpla ilgili görüntülerin bilirkişi raporuna girdiği ortaya çıktı.

"Ben hayatım boyunca da kimseyi bir suça sevk etmedim" demişti

Duruşmada "Ben hayatım boyunca da kimseyi bir suça sevk etmedim. Sayın Başkanım ben yüksek lisans mezunu, iki yabancı dil bilen, tecrübeli bir öğretmen ve eğitimciyim" diye savunma yapan Demirbaş'ın 12 Haziran 2022 tarihinde Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Emre Yüksel'e darbedilmiş bir şahsın görüntülerini yolladığı tespit edildi. Söz konusu görüntüler bilirkişi raporuna girdi.

Ahmet Yiğit Yıldırım ile görüşmek için Tolgahan Demirbaş'ı aradı

Ayrıca duruşmada, Sinan Ateş'in öldürüldüğü gün Tolgahan Demirbaş'ı neden aradığının sorulması üzerine "Maktulün kimlik bilgisini öğrendikten sonra, kendisini de önceki dönem Ülkü Ocakları Başkanı olması sebebiyle benim de Ülkü Ocakları camiasından tanıdığım tek isim Tolgahan Demirbaş olması sebebiyle Tolgahan Demirbas'ı aradım" yanıtını veren tutuklu sanık dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın da Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile görüşmek için Tolgahan Demirbaş ile iletişime geçtiği ve ardından buluşma günü olarak belirlenen 6 Ekim 2022 günü Demirbaş'ın Aykal'a konum attığı tespit edildi. İki ismin arasında geçen yazışmalar şu şekilde:

Mustafa Ensar Aykal: Reisim genel başkanım Erzincanlı mı

Tolgahan Demirbaş: Evet amirim, Erzincan İliç'li

Mustafa Ensar Aykal: Şimdi bir arkadaşım söyledi onların yan köydenmiş, tanışmak isterim reisim, malum orda büyüdük biz de

Tolgahan Demirbaş: Tabii amirim

Mustafa Ensar Aykal: Yarın uygun benim için reisim, başkanın programı yoğundur, ona uyacak vakti ayarlarım ben

Tolgahan Demirbaş: Tamam amirim, sen merak etme ben sana haber vereceğim

Mustafa Ensar Aykal: Sağol reisim

Tolgahan Demirbaş: Değerli amirim, perşembe günü öğlen müsait ise genel merkezde buluşuruz genel başkan ile görüşmek için

Mustafa Ensar Aykal: Müsaitim reisim, inşallah perşembe genel merkeze geleceğim gelirken seni tekrar ararım

Tolgahan Demirbaş: Tamam amirim, görüşürüz öğlen haberleşiriz