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Ülkü Ocakları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek verecek - Son Dakika
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Ülkü Ocakları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek verecek

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini açıkladı. Yıldırım, Türk gençliğinin Cumhur İttifakı'nı tercih edeceğine inandıklarını belirtti ve Kurum'a tam destek vereceklerini vurguladı.

Ülkü Ocakları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum\'a destek verecek
11.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:02
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini söyledi.

Pendik'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldırım, 2023 yılı mayıs ayında yapılan genel seçimlerde oy kullanan yaklaşık 6,5 milyon Türk gencinin büyük bir çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nı tercih ettiğini belirterek, "Biz inanıyoruz ki başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı yine aynı başarıyı gösterecek, Türk Gençliği bir kez daha Türk ve Türkiye Yüzyılı'na büyük bir destek verecektir." dedi.

Türk gençliğinin, yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nı tercih edeceğine inandığını dile getiren Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı adayımız Sayın Murat Kurum Bey'i sonuna kadar desteklediğimizi, İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele edeceğimizi ifade ediyoruz. Bu vesileyle Cumhur İttifakı İstanbul adayımız Sayın Murat Kurum Bey'e adaylığının hayırlı olmasını diliyor, her türlü gücümüzle yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum."

"Daima istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağız"

Geleceğin süper gücünün Türkiye Cumhuriyeti olacağını, hiçbir bozguncunun, hiçbir devlet ve millet muhalifinin, milli ülkülerinin gerçekleşmesini engelleyemeyeceğini de aktaran Yıldırım, yerel seçimlere, Ülkü Ocakları olarak en güçlü biçimde hazırlandıklarını, bu kapsamda Cumhur İttifakı adaylarına Ülkü Ocakları olarak Türk gençliğiyle birlikte tam destek vereceklerini belirtti.

Yerel yönetimlerin, devletle uyumlu biçimde çalışabilmesinin, devletin ve Türk gençliğinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk gençliğinin çatısı olan Ülkü Ocakları olarak daima istiklal ve istikbalimize her alanda sahip çıkacağız. Bugün buradan, İstanbul'daki Ülkü Ocakları başkanlarımız, üniversite teşkilatlarımız ve dava arkadaşlarımız ile istişarelerimizi yaparak sahadaki çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu vesileyle Regaip Kandili'nin ve üç aylarımızın aziz milletimize, Türk-İslam alemine ve siz değerli arkadaşlarıma hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

Kaynak: AA
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