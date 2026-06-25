Ülkü Ocakları'ndan Enerji Raporu

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, Türkiye'nin enerji alanındaki potansiyeline dikkati çekmek ve gençlerde enerji bilincini artırmak amacıyla "Sürdürülebilir Enerji Politikaları Raporu" hazırladı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre raporda, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli, tarımsal atıklardan elde edilebilecek biyoenerji imkanları ile yenilenebilir enerji kaynaklarının stratejik önemi ele alındı.Türkiye'nin, yerli ve milli kaynaklara dayalı güçlü bir enerji vizyonu inşa etmesi gerektiği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma yolunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Kılıç, enerji bağımsızlığının sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik ve milli bir mesele olduğunu aktardı.

Türk gençliğinin yarının Türkiye'sini inşa edecek güçte olduğunu, ülkenin rüzgar, güneş ve biyoenerji alanlarında büyük bir potansiyelinin bulunduğunu belirten Kılıç, "Amacımız Türk gençliğine enerjide bağımsız Türkiye vizyonunu kazandırmak, gençlerimizin bu alanda bilinçli, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sunmaktır." ifadelerini kullandı.